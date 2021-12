La dramática llamada de auxilio de un tenista: “Por 250ª vez he dado positivo”

Benoît Paire, tenista francés situado en el puesto 46 del ranking mundial, hizo una dramática llamada de auxilio a través de las redes sociales para exponer la situación por la que está pasando a causa de la covid-19.

“Hola, me llamo Benoît Paire y por 250ª vez he dado positivo por covid”, comenzó escribiendo el tenista, quien puso el foco en lo difícil que está siendo mentalmente para él todo lo que está viviendo. “Francamente, no puedo soportar más este covid de mierda. ¿Cómo estoy? Por culpa del covid-19 tengo mocos, pero por culpa de todas esas cuarentenas pasadas en una habitación en la otra punta del mundo no me siento muy bien mentalmente. El año pasado fue difícil y este año está empezando igual”, se sinceró el francés.

“Sólo una cosa, estoy 100% a favor de la vacuna, pero en este caso, volvamos a lo de antes, si no, no veo el sentido”, continuó Paire, quien terminó atacando a la ATP por la forma en la que se trata a los tenistas: “Y esto es secundario, pero ¿cómo defiende la ATP a los jugadores en mi caso?”.