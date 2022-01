Alexander Zverev: “David Ferrer ha sido mi mejor entrenador”

Alexander Zverev ha sido elegido “Deportista alemán del año”. Un reconocimiento del que ha hablado con el antiguo campeón Boris Becker, una leyenda del tenis, en Das Gelbe vom Ball’, podcast en alemán de Eurosport’'. “Por supuesto que fue una sorpresa”, dice Zverev de este premio. “Estamos en un país donde hay muchos atletas exitosos. Es un gran honor ser elegido Deportista del Año ahora”, añade.

“Tengo la sensación de que el tenis alemán está volviendo un poco en los últimos años con Angie Kerber y también conmigo. El tenis se está volviendo más popular nuevamente, se está viendo y jugando más tenis en Alemania. Eso también es algo bueno para mí”. dice Zverev sobre el repunte del tenis alemán, que vivió su época dorada en los años 80 y 90 con el propio Boris Becker y con Steffie Graf.

El tenista alemán está en el mejor momento de su carrera y no ve tan lejana la posibilidad de ser número uno del mundo después del Abierto de Australia. “Sé que no estoy muy lejos de eso, pero para eso también tengo que ganar torneos y Grand Slams”, dice.

El juego de Zverev ha evolucionado en los últimos años. “Me he vuelto mucho más tranquilo. También estoy envejeciendo. Ya no tengo 18 o 19 años. Entiendo quizás un poco más de qué va la vida y entiendo que tienes que mantener la calma en situaciones importantes. Pero la mayor mejora que he logrado es mi segundo servicio. No he tenido ningún partido en los últimos seis meses en el que haya cometido 20 dobles faltas”, admite.

Sobre lo que puede suceder este año dice: “Creo que este año podría ser muy similar a los últimos seis meses del año pasado. Antes siempre se hablaba de Nadal, Federer y Djokovic. Los Juegos Olímpicos, el Abierto de Estados Unidos, la Copa de Maestros y Wimbledon los hemos ganado entre Medvedev, Djokovic y yo. No espero que sea diferente en 2022“. “Federer y Nadal siempre han sido los favoritos de la multitud y también los favoritos de los medios, lo que Novak [Djokovic] nunca fue. Así son las cosas. Pero en algún momento ya no se pueden ignorar todos los récords. Ha ganado tantos Grand Slams como Federer y Nadal. Tiene más títulos de Masters. Tiene más semanas como el número 1 del mundo. Simplemente tiene más de todo: gana en todas las categorías. No puedes ignorar estos números y récords. Ellos juegan juntos en la misma época, así que para mí está claro que desde un punto de vista deportivo y en términos de éxitos, Novak está por delante”.

Novak Djokovic sigue siendo el número uno, pero Medvedev y Zverev, especialmente, mejoran y le discuten su posición como número uno. “Solo puedo hablar de mí mismo, pero creo que he mejorado mucho mi juego en los últimos años. No solo veo eso cuando juego contra Novak, también lo veo cuando juego contra otros. Hablé de esto con Novak y siente que todavía está en el punto más alto de su carrera. También me dijo que está sacando mejor ahora que nunca. Ve su juego tan bueno como solía verlo. No tiene problemas desde la línea de fondo, así que ya creo que nosotros estamos mejorando“, admite

Y sobre quién es el mejor del mundo asegura: “No tengo una opinión tan diferente al respecto. El hecho de que tres jugadores hayan ganado 20 Grand Slams cada uno es increíble y nunca volverán a ser igualados. Han jugado unos contra otros durante los últimos 15 años. No ganaron muchos más Grand Slams porque los otros los ganaron. Los números simplemente no mienten. Como tenista, el número de semanas en el número uno es muy importante. Novak simplemente está muy por delante. Si los tres dejaran de jugar al tenis hoy, También vería a Novak en el número uno“.

Y destaca a David Ferrer entre todos los entrenadores que ha tenido. “En mi opinión, aparte de mi padre, David Ferrer ha sido mi mejor entrenador. También era relativamente joven, pero nos llevábamos muy bien personalmente. Podíamos hablar durante horas y ver partidos. Nunca hice eso con Ivan [Lendl], por ejemplo. Nunca me sentí realmente cómodo hablando con él. A menudo era el caso de que practicábamos y nos veíamos de nuevo al día siguiente en la práctica. Necesito el consuelo que recibo del entrenador. Por eso generalmente juego mejor con la gente con la que me llevo mejor. Con David, siempre hay una puerta abierta. Hablé con él no hace mucho. Seguimos hablando bastante. En este momento es difícil con él, pero no lo descarto”, reconoce.

Zverev reconoce que su relación con Sophia Thomalla y le ha ayudado a convertirse en mejor jugador. “Ella me da una calma extrema. Tiene confianza como persona y sabe lo que quiere. También tiene sus propias cosas y consiguió muchos trabajos. Lo bueno de la relación es que somos dos personas que estamos realmente juntos porque queremos estar juntos. No hay otro pensamiento detrás de eso. Por supuesto, hay mucha atención de los medios sobre nosotros porque soy el número tres en el mundo y ella es una de las celebridades más famosas de Alemania. Pero tenemos una vida relativamente tranquila juntos. Ella entiende que entreno ocho horas al día y no voy al restaurante todas las noches. Eso es un una gran ayuda para mí. Ella es mayor que yo, ha pasado por muchas cosas en la vida y entiende exactamente lo que necesito para mejorar”, dice.

En el podcast Boris Becker ha comentado el futuro de Roger Federer al tenis : “Roger ya ha logrado muchas cosas que pensábamos que no eran posibles en absoluto. Por eso no lo descartaría. No será fácil, el tenis está cambiando y se está volviendo más rápido. En algún momento ya no será es fácil.”

Y sobre el regreso de Roger Federer y Rafael Nadal dice: “Creo que los dos grandes del tenis ahora tienen que pensar seriamente cuánto tiempo pueden seguir siendo llamados jugadores. Con Rafa será un poco más fácil que con Roger. No hay más fan de Roger que yo, pero no sé si es tan fácil es hacer otra reaparición después de la cirugía de rodilla a los casi 41 años”.