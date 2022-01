La otra gran pérdida que puede tener Djokovic por no jugar el Open de Australia

Después de una semana de incertidumbre y bochorno por todas partes, Novak Djokovic perdió su batalla contra el Gobierno de Australia y no podrá disputar el primer gran torneo del curso. La consecuencia más evidente es que el serbio pierde una oportunidad de conquistar el Grand Slam 21 de su carrera, con lo que rompería el empate que tiene ahora con Federer y Nadal. El balear se queda como el único integrante del “Big 3″ que participa en Melbourne.

Pero es mucho más lo que puede ceder el serbio en los próximos 15 días. Nole es el gran dominador del circuito desde hace tiempo, hasta el punto que en 2021 se marcó como objetivo ganar los cuatro Grand Slams en el mismo curso, una hazaña de otra época que en la “Era Abierta” sólo consiguió Rod Laver en 1969; a lo que quería unir el oro olímpico. Se quedó cerca: sí levante el Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon, pero en los Juegos le frenó Zverev (y Pablo Carreño en la pelea por el bronce) y en el US Open no pudo con Medvedev en la final. Resultados como estos hacen que sea el número uno del mundo, pero ese reinado puede llegar a su fin. Precisamente Medvedev está ante la posibilidad no sólo de conquistar su segundo “Grande”, también podía acceder al trono del tenis mundial.

Dos aspirantes a número uno

Djokovic es ahora el primero del ránking con 11.015 puntos. Su ausencia en el Open de Australia hará que pierda 2.000 de golpe y no sume nada, por tanto el 31 de enero tendrá 9.015. El segundo es Medvedev con 8.935. El ruso podría sumar 800, pero sólo si conquista el torneo, por tanto con 9.735 daría el “sorpasso”. No es el único tenista que puede hacerlo. Zverev, que es ahora el número tres (7.979 puntos), tiene la opción de sumar 1.280 más, en caso de triunfo, por tanto también superaría tanto al serbio como al ruso.

Djokovic superó en 2021 el récord histórico de semanas como número uno de Roger Federer, que estaba en 310. El serbio lleva ahora 355 y lo tiene seguro otras dos, hasta el 30 de enero, cuando acabe el Open de Australia. La última racha de Nole le está teniendo en lo más alto desde el 3 de febrero de 2020 hasta la actualidad, y hay que tener en cuenta que su registro total y parcial podía ser todavía mayor porque el ranking estuvo congelado entre marzo y agosto de 2020 por culpa de la pandemia y esas semanas no le contaron. Es más, desde el 5 de noviembre de 2018 hasta hoy, Djokovic ha sido siempre el número uno salvo tres meses, del 4 noviembre de 2019 al 3 de febrero de 2020, cuando se lo quitó Nadal. La primera vez que Novak llegó al puesto más alto del cajón fue el 4 de julio de 2011, tras conquistar el primero de sus seis Wimbledon.