Garbiñe Muguruza se confiesa a Fran Rivera: “Soy un volcán”

Este lunes, Espejo público ha emitido la primera parte de la conversación que Fran Rivera mantuvo con la tenista Garbiñe Muguruza, actual número tres del mundo.

La tenista nació en Caracas y empezó a jugar al tenis a los 3 años. Se trasladó a España con 7 años donde siguió formándose como tenista. Comenzó a destacar internacionalmente con 19 años. Desde entonces ha ganado 2 campeonatos de Grand Slam, ha sido subcampeona en otras dos ocasiones y fue número 1 del mundo en 2017. Muguruza es la primera española en ganar la copa de maestras, actualmente es la número 3 del mundo y actualmente está concentrada en el Open de Australia.

Según recoge la web de Antena 3, Fran Rivera no ha dudado en jugar un partido de tenis con la estrella del deporte y sacarle alguno de sus secretos. La estrella del deporte ha revelado que entrena unas 5 horas al día: entre 2 y 3 horas de deporte físico y otras 2 de tenis.

En sus entrenamientos busca control, precisión y resistencia mental y física. “En los entrenamientos cuando no te ve nadie es cuando hay que trabajar y estar ahí en la sombra”, ha señalado ante Rivera en la entrevista emitida en Espejo Público.

Cuenta que en sus inicios tuvo que esperar un año para que la aceptaran en la escuela de tenis porque con tan solo 3 años no la dejaban y que llegar a donde está es lo que siempre soñó. Sin embargo, no ha dudado en contestar que habría hecho de no haber sido tenista. “Me habría dedicado a algo relacionado con los viajes, la cultura o la música”. Admite que solo ha ido 2 veces en la vida a una discoteca. ”No soy nada nocturna. No encaja en la vida deportista que he tenido toda mi vida. Ya tendré tiempo después para recuperar cosas”, destaca.

En la entrevista con Fran Rivera admite que lo que más le cuesta es controlar sus emociones: “Por dentro soy de sangre caliente pero tengo que demostrar sangre fría y no puedo dar ni un mal gesto a mis contrincantes. “Intento comerme las emociones pero luego en la vida real no soy así, luego soy todo volcán”, apunta Muguruza.

No es la primera vez que la tenista sorprende con sus declaraciones, su naturalidad o su vitalidad, ya sea a través de los videos de TikTok, donde ha dejado a más de uno con la boca abierta, con sus instantáneas en Instagram o entrenando con un grupo especial de la Guardia civil.

Entrenamiento militar

En octubre de 2020 sorprendió a los aficionados al mostrar en redes su entrenamiento militar. Participó en misiones de rescate en helicóptero, hizo buceo en cuevas, caminó con la brigada de montaña y participó en clases de defensa personal. Todo, junto a la Guardia Civil. Garbiñe Muguruza aprovechó buena parte de la pretemporada para realizar algo que venía tiempo pensando: experimentar un entrenamiento militar junto a cuerpos de élite en multitud de contextos.

“Siempre quise hacer entrenamiento militar, desde que era una niña pero el momento nunca fue el adecuado al tener que jugar al tenis. Fue una semana increíble” comentó.