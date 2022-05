El mensaje de Alcaraz a Rafa Nadal por su lesión y el aviso a sus rivales en Roland Garros

Carlos Alcaraz está recuperado de la torcedura en su tobillo derecho que sufrió en el Mutua Madrid Open y mandó un aviso a sus rivales en Roland Garros. El tenista murciano declaró que tiene “opciones” en París y que se siente “con energía y ganas” para un torneo que comienza este domingo.

Alcaraz también se acordó de Rafa Nadal, cuyo estado físico preocupa después de los problemas que sufrió en el Masters 1.000 de Roma. La lesión crónica que sufre en el pie izquierdo le impidió competir en buenas condiciones contra el canadiense Denis Shapovalov en octavos de final y Nadal terminó ese partido con una visible cojera. El lunes volvió a los entrenamientos y este miércoles ya estará en París para seguir preparando el torneo. “No gusta ver a Rafa sufriendo con el deporte que ama y a mí también me duele. Espero y deseo que se recupere y que sea competitivo”, declaró Alcaraz.

Sobre sus opciones en Roland Garros, Alcaraz reconoció que se ve con “opciones”: “Estoy encontrándome cada vez mejor y me siento con energía y ganas y sabiendo que tengo mis opciones. Me motiva que me den como uno de los favoritos para ganar en Roland Garros y más que presión es un estímulo para darlo todo”.

La temporada de Alcaraz está siendo brillante, aunque señaló que no esperaba estar tan arriba en el ranking ATP: “No imaginaba estar peleando por ser primero a estas alturas, aunque uno de mis objetivos era estar arriba al final de la temporada. Estoy muy contento”. El murciano ha ganado este año los Masters 1.000 de Miami y Madrid y los ATP 500 de Río de Janeiro y Conde de Godó.

Alcaraz recordó la derrota por 6-4 y 7-5 del pasado 4 de noviembre contra el francés Hugo Gaston en el torneo de París-Bercy, donde el público generó un ambiente muy complicado para el tenista español: “Me ha venido a la cabeza ese encuentro, pero espero que me sirva es experiencia para que no me vuelva a ocurrir algo así. Sé que si me vuelvo a enfrentar a otro francés en Roland Garros será igual o peor”.