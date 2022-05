La razón por la que Boris Becker ha sido trasladado a un ala “amigable” de la dura prisión de Wandsworth

Boris Becker no atraviesa su mejor momento. El ganador de seis títulos de Grand Slams -tres Wimbledon, dos Abiertos de Australia y un US Open-, se encuentra desde finales de abril cumpliendo su condena en una prisión de Londres por delitos financieros cometidos en 2017. Una fuente cercana a la familia del alemán, exnúmero uno del mundo, habló con el portal inglés The Sun y reveló cómo es su vida tras las rejas tras unas primeras semanas especialmente difíciles.

Según las declaraciones hechas por una fuente cercana de la familia de Becker al medio inglés The Sun, el extenista ya no soporta el encierro ni el poco espacio que posee. En pocos días presionó repetidas veces el botón de emergencia que tiene cada celda: “Esto no es servicio de habitaciones”, aseguran que le contestaron. Por todo esto, Becker habría pedido que le dejaran las rejas abiertas, algo que no cayó bien en los guardias y optaron por cambiarlo a un sector más “amigable”, según una fuente que agregó: “Tiene una supervisión más relajada. Los presos tienen más oportunidades de salir de sus celdas, por ejemplo, para trabajar, educarse, hacer deporte y socializar”.

Beneficios por dar clases de Inglés

Este tipo de beneficios aseguran que se los ganó por dar clases de inglés a algunos de sus compañeros. También se ganó poder pasar más tiempo en la biblioteca o en el departamento de educación. De seguir así, podrá pedir la libertad condicional tras cumplir al menos la mitad de su condena en prisión. Además, Becker confía en poder conseguir ser trasladado a una cárcel de su país antes de fin de año, gracias al Programa de Expulsión Anticipada del Gobierno.

La leyenda del tenis ya se quejó de las condiciones ‘inhumanas’ dentro de la prisión especialmente de la comida, descontento después de que le sirvieran carne en conserva en su primeras horas entre rejas. “Las condiciones son miserables. Hace frío en las celdas y apenas hay luz del día. Todo está suponiendo un gran impacto para su salud mental, pero parece que lo están tratando bien”, afirman fuentes cercanas al alemán. Becker tiene su propia celda a pesar de que la mayoría de los presos la comparten con otro preso. otra de las quejas de la leyenda alemana es su lucha por dormir debido al “ruido constante” por la noche.

Su novia, Lilian de Carvalho Monteiro, que lo visitó tras ser encarcelado, aseguró que también está está impactado por la falta de higiene en la prisión debido a que está superpoblada.

¿Cómo es la prisión de Wandsworth?

Wandsworth es una prisión situada a las afueras de la ciudad de Londres y está considerada como una de las más duras del Reino Unido. Según un informe de Charlie Taylor, inspector jefe de prisiones, los presos están 22 horas diarias en sus habitaciones sin hacer nada. Además, el ambiente es realmente violento y las peleas entre reclusos son muy habituales. De hecho, los funcionarios tuvieron que intervenir usando la fuerza 1295 veces en 2021.

La prisión de Wandsworth es una cárcel segura de categoría B que puede albergar a más de 1,500 reclusos En una inspección reciente, la institución fue descripta como “desmoronada, superpoblada e infestada de bichos”, según describe el diario inglés The Daily Mail. Está ubicada en el distrito londinense de Wandsworth, al suroeste de Londres, Inglaterra. Es operada por el Servicio de Prisiones de Su Majestad y es una de las prisiones más grandes del Reino Unido.

En octubre de 2009, se presentaron cargos de mala conducta grave contra los administradores de la prisión de Wandsworth, después de que una investigación descubriera que los presos habían sido trasladados temporalmente a HMP Pentonville antes de las inspecciones. Los traslados, que incluían reclusos vulnerables, se realizaron con el fin de manipular las cifras de población carcelaria.

Una investigación de la BBC también demostró el abuso de drogas a gran escala, el cannabis que se fuma abiertamente e incluso se encontraron drogas más duras. Hay denuncias de corrupción del personal, incluso de funcionarios que ingresan drogas a la prisión.