El insólito puesto de Djokovic en el ranking ATP, aunque gane Wimbledon y la posición en la que estará Nadal

Wimbledon está listo para ver Carlos Alcaraz, a Djokovic y para comprobar si Rafa Nadal puede aspirar a ganar los cuatro Grand Slams en un año natural. Con su victorias en Australia y también Roland Garros sólo le quedan dos pasos, aunque súper complicados y de los que su equipo no quiere hablar porque considera que es ponerse objetivos lejanos, cuando hay que ir paso a paso. Nunca han sido Nadal y su entorno de hablar de éxitos futuros y esa regla no va a variar ahora, y menos con los problemas que el campeón español tiene en el pie. “Si tuviera 36 años y no supiera cuánto tiempo más voy a jugar, me infiltraría el pie de nuevo para Wimbledon y el US Open. Eso haría yo”, ha dicho McEnroe hablando del caso de Rafa Nadal y de su oportunidad, puede que única.

El caso es que Wimbledon es la siguiente parada, aunque tiene algo peculiar este año. No va a dar puntos para el ranking, por la ausencia de rusos y bielorrusos: ”Es algo que afecta más a otros jugadores que a mí”, aseguró Djokovic este fin de semana acerca de esta circunstancia. “No quiero decir que los puntos no son importantes, claro que lo son, pero no como lo eran hasta hace poco. Ahora no persigo el ranking tanto como lo hacía antes de romper el record de más semanas en el número 1″, insistió el serbio, del que no se sabe hasta dónde puede llegar, en un año especialmente raro para él. “Esperamos que Novak juegue lo mejor posible, porque sería una pena que la debacle en Australia le siguiera afectando. Reconozcámoslo, es bastante difícil hacer lo que hizo el año pasado remontando ese partido, no estar algo desinflado o que sea más difícil volver a lograr ese tipo de hazañas”, describía McEnroe.

Djokvoic, mientras, insistió en que los puntos no le preocupaban “No es una prioridad para mí. Entiendo que más del 90% de jugadores que juegan, y también los que no juegan, le afectará más el tema de los puntos. Por supuesto, este año no tuve la oportunidad de defender 4.000 puntos, 2.000 en Australia y 2.000 aquí. Esto afecta a mi ranking, pero mis prioridades son diferentes”, siguió.

Pero la falta de puntuación vuelve a provocar una situación muy extraña en el ránking que se actualizará el lunes 11 de julio, el día después de la final de Wimbledon. Como no puede defender puntos, Djokovic va a caer hasta el séptimo puesto del ránking, una posición casi inédita para un tenista de su categoría. En 2018 estuvo en el puesto 10, después, pero después siempre ha estado entre los primeros. El coronavirus, las vacunas y la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha puesto todo del revés y ahora Djokovic dejará de estar entre los primeros.

Así será el ránking ATP tras Wimbledon

1. Daniil Medvedev

2. Alexander Zverev

3. Rafael Nadal

4. Stefanos Tsitsipas

5. Casper Ruud

6. Carlos Alcaraz

7. Novak Djokovic

8. Andrey Rublev

9. Felix Auger-Aliassime

10. Jannik Sinner