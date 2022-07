La elegante reacción de Fritz, que podría haber jugado las semifinales de Wimbledon, tras la retirada de Nadal

Rafa Nadal ganó de forma increíble el partido de cuartos de final de Wimbledon contra Taylor Fritz. Durante toda la segunda semana de Wimbledon ha tenido un dolor en la zona abdominal, que se agravó en el encuentro contra el estadounidense. “Sacando con 3-1 noté que las cosas empezaban a ir peor, y ya sirviendo con 4-3 empezó a ponerse peor. Tuve que reducir la velocidad de saque y los movimientos para que no se empeorara mucho”, confesó el zurdo. Poco después de vivió la imagen de su padre y su hermana diciendo que se retirara.

Se fue al vestuario, regresó y siguió jugando. Con el saque unos 20 kilómetros por hora más lento de lo habitual, consiguió llevarse el partido tras casi cuatro horas y media de pelea. Pero al día siguiente se probó en los entrenamientos y vio que no merecía la pena arriesgar y sufrir para no poder ganar el torneo, que era su objetivo. Tenía una rotura en la zona.

Se retiró y, por tanto, una de las semifinales no se va a jugar y Kyrgios, que lanzó un bonito mensaje a Rafa, pasa a la final. El otro finalista saldrá del duelo entre Djokovic y Norrie.

Algunos mensajes en las redes sociales iban en la dirección de que “Nadal ya se podía haber retirado durante el partido, y así Fritz se hubiera clasificado para una semifinal” que el manacorense finalmente no va a disfrutar. Incluso se especuló con la posibilidad (imposible, en realidad, de que se produjera porque el reglamento lo impide), de que el estadounidense jugara como “lucky loser” (perdedor afortunado), figura que sólo se utiliza con los jugadores de la previa, cuando alguien se ha clasificado y después no puede jugar. Pero Taylor tuvo una respuesta más que contundente a través de su Instagram: “No busco limosnas. Si no pude ganarle en la pista, no merezco estar en semifinales. Así de simple”.

“No fingió la lesión”

Fue una nueva muestra de elegancia del jugador nacido en California, como la que tuvo después del encuentro. Cuando le preguntaron si pensaba que Nadal había fingido en parte la lesión, algo que ha quedado demostrado que no es así. Fritz lo tuvo claro: “No, no creo que haya fingido una lesión. Su servicio perdió velocidad, como unos 20 kilómetros por hora. No haría eso porque sí”, dijo. “Desde la línea de fondo, en el tercer, cuarto y quinto sets, estaba normal. Se movía muy bien, defendiéndose fantásticamente. Estaba rompiendo la pelota desde las esquinas y corriendo de lado a lado. Estoy seguro de que ha jugado con muchísimo dolor. Todos los que llegan lejos en los torneos tienen que jugar con algún tipo de molestia”, añadió. “Creo que al principio, cuando empezó a sentir el problema, no sabía cómo de malo era. Eso quizás explica su movimiento durante un par de juegos. No era tan explosivo. No sé si se tomó unos antiinflamatorios o algo. Cuando se acostumbró a la lesión, vio que le iba a afectar sobre todo con el servicio y que tendría que echar el resto en el fondo”, concluyó.