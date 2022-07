Nadal, entregado a Maluma: su vídeo bailando se hace viral

Rafa Nadal se relaja en sus vacaciones después de haber tenido que retirarse de Wimbledon a causa de una lesión abdominal. El tenista español disfrutó al máximo de un concierto del cantante colombiano Maluma en Ibiza y de la fiesta posterior, donde se le pudo ver bailando en un vídeo que se ha viralizado en redes sociales. Fue también a través de las redes sociales donde Nadal y Maluma intercambiaron mensajes aprovechando unas fotos de los dos que compartió el tenista.

“¡Gran noche con amigos! Maluma, ¡crack total! ¡Mil gracias por todo!”, escribió Nadal en su cuenta de Instagram para apoyar unas imágenes en las que se le puede ver con Maluma. El colombiano respondió: “Sos lo más, capo”.

El objetivo de Nadal es estar recuperado para el comienzo del US Open el próximo 29 de agosto, pero mientras aprovecha para disfrutar de una de sus grandes pasiones, el mar. Y lo hace a bordo de su espectacular yate, valorado en 5,5 millones de euros y que puede acoger hasta a 12 invitados.

Nadal, ganador del Open de Australia y de Roland Garros esta temporada, buscará en el US Open su título de Grand Slam número 23 y alejarse así de Novak Djokovic, que con su victoria en Wimbledon suma 21. El serbio ha reconocido que tiene muy complicado poder jugar el torneo estadounidense, salvo que cambien las normas de acceso al país norteamericano. Djokovic no está vacunado y sin la pauta de vacunación no puede entrar en Estados Unidos.

Después de la victoria de Djokovic en Londres, Nadal dio una muestra más de deportividad al felicitar al serbio a través de las redes sociales. El serbio compartió en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se le veía en la pista central de Wimbledon el pasado lunes junto a su mujer Jelena y sus dos hijos, Stefan, de siete años y gran seguidor de Nadal, y Tara, de cuatro. “Un momento precioso con mi familia esta mañana. ¡Qué alegría verlos correr en esta legendaria pista! Qué privilegio compartir mi viaje con ellos. Gracias Wimbledon por esta oportunidad. Me llevo a casa muchos recuerdos para toda la vida”, escribió Djokovic y Nadal respondió con un cariñoso comentario: “¡Wow! ¡Qué gran momento! ¡Disfrútalo y muchas felicidades!”.

Djokovic se había mostrado muy respetuoso con la decisión de Nadal de retirarse de Wimbledon y elogió la actitud de Rafa en cuartos de final contra Taylor Fritz y su capacidad para terminar el partido estando lesionado. Esa actitud de Djokovic hacia Nadal contrastó con las declaraciones en la BBC del extenista estadounidense John McEnroe, quien dudó de la lesión del español y aseguró que, en realidad, “Nadal no quiso jugar contra Kyrgios”.