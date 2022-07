El intercambio de mensajes entre Nadal y Djokovic por lo sucedido en Wimbledon

Rafa Nadal volvió a dar un ejemplo de deportividad al felicitar a través de las redes sociales a Novak Djokovic por su triunfo en Wimbledon, mientras que el serbio elogió la actitud del español por ser capaz de jugar lesionado su partido de cuartos de final contra Taylor Fritz. Un intercambio de mensajes entre dos de los mejores tenistas de la historia en los que mostraron el enorme respeto que se tienen entre ellos.

Este lunes, Djokovic volvió con el trofeo de campeón a la pista central de Wimbledon junto a su mujer Jelena y sus dos hijos, Stefan, de siete años y gran seguidor de Nadal, y Tara, de cuatro. Djokovic disfrutó viendo a sus hijos correr sobre la hierba de Wimbledon y jugó con ellos en un escenario donde ha ganado ya siete veces, solo una menos que Roger Federer. El tenista serbio compartió estos inolvidables momentos en su cuenta de Instagram y Rafa Nadal reaccionó con un cariñoso comentario. “Un momento precioso con mi familia esta mañana. ¡Qué alegría verlos correr en esta legendaria pista! Qué privilegio compartir mi viaje con ellos. Gracias Wimbledon por esta oportunidad. Me llevo a casa muchos recuerdos para toda la vida”, escribió Djokovic. “¡Wow! ¡Qué gran momento! ¡Disfrútalo y muchas felicidades!”, fue la respuesta de Nadal.

La retirada del español a causa de una lesión abdominal fue una de las grandes noticias del torneo y provocó que solo se disputara una semifinal. Nadal no jugó contra Nick Kyrgios a causa de sus problemas físicos y Djokovic se mostró muy respetuoso con esa decisión y elogió la actitud de Rafa en cuartos de final contra Taylor Fritz y su capacidad para terminar el partido estando lesionado. “Las lesiones son el mayor enemigo de todo deportista. Aplausos a Nadal por ser capaz de jugar ese partido de cuartos hasta el final con esa lesión. Él es el que mejor conoce su cuerpo y sus capacidades, y si debería haber jugado o no es cosa suya”, declaró Djokovic, quien lamentó que no se pudiera jugar el encuentro entre Nadal y Kyrgios: “Es realmente una pena para un torneo como éste que no haya una segunda semifinal, pero es así”.

Esta actitud respetuosa de Djokovic hacia Nadal contrasta con las declaraciones en la BBC del extenista estadounidense John McEnroe, quien dudó de la lesión del español y aseguró que, en realidad, “Nadal no quiso jugar contra Kyrgios”.