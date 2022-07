Kyrgios detalla sus planes para ser padre

Nick Kyrgios está compitiendo en los dobles del torneo de Atlanta después de renunciar al cuadro individual minutos antes de su debut. En las redes sociales del torneo estadounidense el australiano ya ha dejado varias declaraciones impactantes. Y no sólo referidas al mundo del tenis. Además de hablar sobre la final de Wimbledon, lo ha hecho sobre su pareja, su pasado, una futura paternidad... Kyrgios en estado puro.

“Para ser honesto, creo que en la final de Wimbledon hice un partido impresionante, y más para ser mi primera final de Grand Slam. Es probable que la próxima vez que me encuentre en disposición de ganar un título de ese nivel procure controlar algo más mis emociones, pero realmente sé que hice un partido espectacular. Considero que, atendiendo a cómo saqué y a cómo jugué, hubiera ganado la final a cualquier rival que no fuera Novak Djokovic”, afirmó Kyrgios. Y siguió explayándose: “La gente que me critica no es consciente de todo lo que he pasado, de cómo he sufrido a lo largo de mi vida. Tengo la sensación de que la mayoría de personas confunden la gran confianza en mí mismo que tengo, con arrogancia”.

Para Kyrgios, la razón de su actual estado de forma y de sus resultados esta temporada están directamente relacionados con Costeen Hatzi. Su pareja es una influencer de 22 años, cinco menos que él, con quien está pensando incluso en formar una familia. “En el pasado, me tiraba horas pegado al móvil después de cada encuentro, no hacía más que mirar lo que la gente opinaba sobre mí, así como vídeos de mis partidos. Gracias a ella siento que ahora puedo desconectar completamente del tenis y pasar tiempo de calidad, relajado. Puedo desligar el tenis de mi vida personal, cenar, pasear juntos y disfrutar, sin pensar en el deporte. Cuando ambas personas están enamoradas y comprometidas, todo es más sencillo. He tenido relaciones en las que yo tiraba del carro y era difícil estar alejados. Que Costeen viaje conmigo es una bendición para mi carrera”, comenta Nick. Su estado de felicidad es tal que está planteando casarse pronto e incluso ser padre.

Esta situación contrasta con la vivida con su ex pareja. Chiara Passari planteó una demanda por supuesta agresión y la vista ha sido aplazada al 23 de agosto, días antes del comienzo del Abierto de Estados Unidos. Kyrgios puede enfrentarse a una pena de cárcel de dos años si es declarado culpable.