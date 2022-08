Kasatkina o la felicidad por haber salido del armario

Daria Kasatkina es la mejor tenista rusa del momento. Con 25 años es la número 12 del mundo y en el pasado Roland Garros sólo la polaca Iga Swiatek fue capaz de frenarla en semifinales. Kasatkina se ha convertido en un fenómeno global después de que hace apenas un par de semanas se declarase homosexual en una entrevista con un periodista de su país. “¿Si tengo novia? Sí -es la patinadora olímpica Natalia Zabiiako-. Nunca he hablado de eso de una forma tan abierta delante de una cámara, pero me gusta. Vivir en el armario por mucho tiempo es complicado. Hay que estar en paz con una misma, es lo único que importa”, confesó. Daria se entrena en una academia de Barcelona a las órdenes de Carlos Martínez y ahora se encuentra disputando el torneo de San José donde ha alcanzado los cuartos de final para medirse con Sabalenka.

El apoyo masivo de las jugadoras del circuito (algunas lo han hecho explícito como Naomi Osaka o Coco Gauff) ha repercutido de forma positiva en el tenis de Kasatkina y ella lo agradece: “Estoy muy feliz por las reacciones. No sólo ha sido algo bueno para mí, creo que también he ayudado a otras personas. Eso es genial, me siento feliz y eso es lo más importante”.

Kasatkina es una de las mejores jugadoras de la WTA en 2022. Ocupa el sexto puesto en la Carrera de Campeonas -la clasificación anual- y a las semifinales de Roland Garros añade la misma ronda en Sidney, Melbourne y Roma. Ha ganado cuatro títulos en su carrera y hace cuatro años llegó a ser “top 10″. “Tengo 25 años, tengo que actuar ahora y mostrarme como soy. Tengo que mostrar todo lo que tengo y he aprendido en estos años. Creo que esto ya es el momento de dar más que tomar”. Su objetivo este año es meterse en las WTA Finals, el Torneo de Maestras. Su siguiente desafío es la bielorrusa Aryna Sabalenka en la antepenúltima ronda de San José.