Así son los cambios en el saque de Nadal en el US Open por su problema abdominal

El servicio es el golpe al que más vueltas ha dado Nadal a lo largo de su carrera. “Hicimos durante muchos años pruebas para mejorar”, explicaba Toni Nadal en una entrevista en “claytenis.com”. “Él tiene un problema de coordinación, porque es diestro y como zurdo le costaba mucho”, añade el ex técnico de la leyenda. Incluso desvela que una vez en el Open de Australia empezó a sacar más fuerte, pero no le venía bien porque la pelota volvía demasiado rápido.

Nadal no es ni será un sacador, pero su condición de zurdo y el buen cortado que tiene, hace que muchas veces haga daño con ese primer golpe y sea incómodo. Con Carlos Moyá ha trabajado mucho en intentar mejorar el segundo saque, pese a que se puso a sus órdenes en 2017, cuando Rafa ya había ganado todo lo ganable. Nunca es tarde para seguir aprendiendo y mejorando.

En este US Open, el servicio vuelve a centrar la atención del tenista que busca su vigésimo tercer Grand Slam, pero por culpa de la lesión abdominal que sufrió en Wimbledon. “La zona aguanta mucha fuerza, sobre todo durante el saque, y la cicatriz aún no está del todo flexible. Eso es lo que me ha llevado a cambiar un poco mi forma de servir. Me estoy tirando la pelota más baja para no tener que hacer tanto esfuerzo a la hora de servir”, explicó el manacorense tras derrotar al sorprendente australiano Rinky Hijikata 4-6, 6-2, 6-3 y 6-3, en un estreno que se le complicó. No fue por el servicio, que ejecutó de forma correcta, con un promedio de primeros rondando los 185 kilómetros por hora, con topes de 200 kilómetros por hora, y logrando nueve saques directos por sólo dos dobles faltas. Tuvo que afrontar cuatro pelotas de break y sólo le rompieron el servicio una vez.

Fognini en segunda ronda

Al español se le vio algo lento de movimientos al principio, pero fue a más para terminar imponiéndose con su golpe de derecha. “Tengo que mejorar”, admitió. Ahora le espera el italiano Fognini, que no está en su mejor momento, pero que siempre es un tenista muy peligroso, porque tiene mucho talento. Los cara a cara reflejan 13 triunfos del español por cuatro de Fognini, uno de ellos precisamente en el US Open, en 2015. El italiano dio la vuelta a un partido que tenía casi perdido: 3-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4. Sólo esa vez y después Tsitsipas en Australia 2021 han remontado a Rafa un partido que empezó con dos sets a cero arriba para el español.