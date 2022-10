Medvedev: “Quiero ganar a todo el mundo, y a Nadal al que más”

Daniil Medvedev no dio ninguna opción a Roberto Bautista en los cuartos de final del ATP 500 de Astana y lo derrotó por un doble 6-1. El ruso tuvo uno de esos partidos en los que apenas comete errores no forzados y parece capaz de pasar por encima de la red las bolas que haga falta. Esa solidez fue demasiado para el español, que no pudo generar lo suficiente para hacer daño a su rival.

Con este triunfo Medvedev se medirá a Novak Djokovic por un puesto en la final (la otra semi la juegan Tsitsipas y Rublev). “Estoy muy feliz de jugar contra Novak. Lo pensé antes del partido y sólo hemos jugado un torneo juntos este año, que fue Roland Garros. Este es el segundo y nos volvemos a encontrar y estoy muy feliz”, dijo el ruso, haciendo referencia a que el serbio no pudo estar en el Open de Australia, el US Open o los Masters 1.000 de Miami, Indian Wells, Canadá y Cincinnati por no estar vacuna, y él se perdió casi toda la gira de tierra por lesión y no pudo ir a Wimbledon por el veto que hubo a los tenistas rusos por la guerra en Ucrania.

“Siento que no es una mala rivalidad la que tenemos, por supuesto que no es nada cercano a lo de Novak contra Roger o contra Rafa, pero aún así, necesito ser lo mejor posible para intentar ganando”, dijo Daniil sobre sus cara a cara con Nole. Se han enfrentado diez veces, con seis victorias para el serbio y cuatro para él. Especialmente doloroso para Djokovic fue perder la final del US Open 2021, que le impidió conquistar los cuatro “Grandes” el mismo año.

🎾 #AusOpen Con esta volea, un enorme Rafa Nadal🇪🇸 remonta a Daniil Medvedev🇷🇺 en la final del Open de Australia por 26 67(5) 64 64 75. ¡ENORME! 💪🏻



En ese mismo 2021 Novak sí venció a Medvedev en la final del Open de Australia, pero lo que no olvida el jugador nacido en Moscú son otras derrotas. “Quiero ganar a todo el mundo, y a Nadal al que más porque me ha derrotado en dos finales de Grand Slam”, dijo el ruso en declaraciones recogidas por “Express”. Se refiere, sobre todo, al partido de este mismo enero, cuando iba dos sets arriba y break arriba contra el español en Melbourne y acabó perdiendo. Pero también al del US Open 2019, en el que fue él el que levantó una desventaja de dos parciales, pero para sucumbir en el quinto. Son seis enfrentamientos entre ellos, con 5-1 para el zurdo, que sólo cedió en las semifinales del Torneo de Maestros de 2020, en un duelo en el que Rafa llegó a tener su saque para ganar el partido.