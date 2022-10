El último y sorprendente negocio de Novak Djokovic: ¿Conoces su imperio?

Novak Djokovic no solo es uno de los más grandes del tenis también es un as fuera de las pistas. Dijana Djokovic, madre del tenista serbio Novak Djokovic, reveló en una entrevista el pasado año haber recurrido a “negocios ilegales” para que este se convirtiera en un campeón del tenis. Y lo logró. Nole no solo está en la cima del tenis mundial sino que también es un empresario de éxito. Todo lo que toca se convierte en oro.

El tenista, que puede presumir de tener hasta su propio insecto -una especie descubierta en una cueva al oeste de Serbia que fue bautizada como “Duvalius djokovici” en su honor- sino que ahora tendrá su propio vino.

Entre 30 y 35 euros

Los precios de las botellas irán de los 30 a los 35 euros. El campeón de 21 grandes y su familia fundaron una bodega hace siete años en Sumadija, cerca de Lipovac, gestionada por su tío Goran.

El viñedo de Djokovic tiene seis hectáreas, tres hectáreas tienen variedades blancas y tres tienen variedades negras.

Ahora, los vinos de «Nole» por fin salen al mercado, con la bendición, de uno de los grandes de la crítica internacional, James Suckling, quien tuvo la oportunidad de catar, en preestreno, los Syrah y Chardonnay que produce el número uno del tenis mundial, de los poquísimos en pasar de la raqueta a la cava.

Pero este no es el único negocio del tenista. Tras ser deportado de Australia por no ponerse la vacuna del cóvid, el tenista sorprendía con su última operación. Adquirió el 80 por ciento de la firma danesa QuantBioRes, que desarrolla un tratamiento contra el coronavirus covid-19, según confirmó la propia compañía. El director de la firma, Ivan Loncarevic, reveló a la edición digital del diario BT que la empresa está registrada oficialmente desde junio de 2020 y que su plan es fabricar un medicamento contra el coronavirus, pero no una vacuna.

Un proyecto que se sumaba a su inmenso imperio empresarial. Según Forbes, en 2021 ganó 34,5 millones de dólares. En los últimos dos años, Novak Djokovic tuvo la oportunidad de trabajar con firmas como Asics, Head, Lacoste y Hublot, que le reportaron al tenista 30 millones de dólares (casi 27 millones de euros).

Nutrición deportiva y veganismo

El deportista también encontró un filón en la nutrición deportiva. En su libro ‘Secretos de un ganador’ narra la transformación de su vida personal y deportiva a raíz de la decisión de cambiar su alimentación hacia una dieta vegana, lo que le permitió el asalto al número uno del tenis mundial. Asimismo posee su propia línea de nutrición que bajo el nombre de “Djokolife” comercializa en leche vegetal, galletas o barritas energéticas.

Su cadena de restaurantes

Djokovic también es el dueño de la cadena de restaurantes ‘Novak Cafe & Restaurant’, que dirigen sus padres. Actualmente, tienen tres establecimientos repartidos por su Serbia natal: en Nueva Belgrado, Drocol y Kragujevac. El menú del ‘Novak Café & Restaurant’ ofrece una gran variedad de opciones para los consumidores. Está dividida principalmente en dos secciones: aperitivos calientes y sopas. La pasta y el arroz, principalmente los risottos, son los platos más exitosos de la carta. Así como la variedad de sopas, un plato típico en la gastronomía serbia.

Es además productor ejecutivo del documental The Game Changers (2018), dirigido por el ganador del Oscar Louie Psihoyos que se estrenó en Netflix en 2020 y que ya es el documental más vendido de todos los tiempos en la plataforma iTunes. La cinta reúne a atletas de élite como Lewis Hamilton o Novak Djokovic y personalidades como Arnold Schwarzenegger. Los atletas cuentan desde su experiencia los mitos acerca del consumo de carne y cómo una dieta basada en mayor cantidad de vegetales ofrece mayores beneficios en el rendimiento físico.

El campeón es también fundador/propietario de Eqvita, un reconocido restaurante vegano en Montecarlo.

Con la vista puesta a su retirada, el serbio ha invertido también en un complejo de tenis, cadenas de ropa deportiva y en el torneo ATP de Belgrado, torneo que compró en la temporada 2009.

Inversiones inmobiliarias

El paso de Djokovic por España FOTO: Instagram La Razon

En 2017, compró inmuebles en SoHo y Nueva York por valor de unos 10 millones de dólares. Dos años más tarde, compró una lujosa mansión de tres habitaciones en Miami. El coste de esta vivienda fue de 4.5 millones de euros y el pasado verano la vendió por cinco millones.

El tenista también posee una lujosa mansión en Marbella. Una propiedad situada en la la exclusiva urbanización Sierra Blanca y cuyo valor ronda, según diferentes portales inmobiliarios, entre los 8 y los 10 millones de euros. La villa, que antes se alquilaba a un precio de 10.000 euros a la semana, ya es de su propiedad y destaca por contar con una exclusiva pista de tenis en la que puede entrenarse.

En esta casa ya pasó el confinamiento en marzo y abril con su mujer, Jelena Ristic, y sus dos hijos (Stefan, de 6 años, y Tara, de 3). Tiene 1.000 metros cuadrados construidos, en una parcela de 3.500. Cuenta con nueve dormitorios y ocho baños, una piscina cubierta, varios salones, sala de cine y televisión, una sala de juegos con billar y futbolín, un spa, con sauna y baño turco, y un gimnasio completamente equipado. El exterior cuenta con una gran barbacoa y un gran patio.