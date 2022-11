Roberto Bautista (Castellón, 34 años) paró cinco días después de París-Bercy y se volvió a poner manos a la obra para el último esfuerzo del curso: las Finales de la Copa Davis, que se disputan en Málaga y que España afronta sin Carlos Alcaraz. Sobre su año y sobre lo que le espera al equipo capitaneado por Sergi Bruguera en los cuartos de final contra Croacia (miércoles 23 de noviembre, desde las 16:00 en Movistar) habla el número 21 del mundo mientras de fondo el pequeño Rober, su hijo, que nació hace dos años, suelta algún gritillo.

¿Cómo lleva la conciliación de ser padre y tenista?

Bueno, lo intento, lo intento. No es fácil. Viajo mucho con ellos, hacen muchas semanas conmigo y es muy bonito en los ratos libres tenerlos y disfrutarlos. Es verdad que mi vida es diferente, es una vida de muchos viajes, de mucho estrés también y a veces me sabe un poquillo mal por el niño el tema de los aviones, los cambios de horario, pero bueno, la verdad es que disfruto mucho de tenerlos conmigo.

Tras alguna de sus victorias Rober se ha colado en la pista...

Cuando acabo el partido se muere de ganas de venir a verme y justo en ese momento mi mujer no pudo aguantarlo y se metió dentro de la pista. La verdad es que estuvo guay, estuvo bonito.

¿Ha cambiado su mentalidad por ser padre?

Sí, bueno, vas madurando como persona y como jugador, también la experiencia y los años te van dando un poco más de empaque. No sé si es ser padre, los años de circuito... Yo creo que con los años poco a poco me voy encontrando mejor.

¿Y cómo se ha encontrado en este 2022?

Ha sido un año difícil. He tenido una lesión de muñeca que me obligó a estar tres meses sin competir durante toda la gira de tierra y la verdad es que lo pasé bastante mal. No recuerdo haber estado parado tres meses en ningún momento de mi carrera. Quitando eso ha sido un año bueno, he competido a buen nivel, he tenido un balance de victorias/derrotas muy bueno (39/19), he acabado el 21 del mundo sin haber jugado ese tiempo...

Con 34 años, ¿le aguantan el físico y las ganas?

Intento no descuidar la preparación física, los tratamientos, el descanso, que sí es verdad que con los años puede ser que recuperes un poco peor, pero lo suples de otra manera. Yo me encuentro bien físicamente, con ganas de entrenar y con ilusión cada día, y eso es lo más importante. Sigo disfrutando de todo: de jugar a tenis, de entrenar... Quizá los viajes son lo que me cuesta un poco, pero ya tienes callo hecho de tantos años de jugador.

Ahora se juega más directo, no se construyen tanto los puntos

¿Cómo se ve en este nuevo tenis de los jóvenes pegadores?

Sí veo que el tenis va más rápido, que la gente juega más directa, que especula menos, que, quizá, juegan más agresivos. No piensan o no construyen tanto los puntos como antes, porque tienen mucha más pegada en la mano. Es verdad que el tenis moderno ha cambiado un pelín.

¿Prefiere jugar contra un tenista agresivo u otro que le dé más ritmo?

Hay que intentar adaptarse y el hecho de estar arriba significa que me voy adaptando a los nuevos niveles o a un tenis más moderno, significa que también estoy mejorándome y perfeccionándome como jugador, porque si no no habría manera de mantenerse ahí arriba.

Esa frialdad que muestra en la pista, ¿Es buscada o es así?

Soy así, no es forzado. Cada uno tiene su personalidad e intenta que le suma y que le haga lo mejor posible. Yo lo prefiero. He elegido ser así o mostrarme así de cara a mis rivales.

¿Le molesta mucho perder?

Pues sí, me cuesta bastante asimilar la derrota. También depende de cómo me haya encontrado en pista, si he competido bien, si he intentado hacer lo que está en mi mano. Si a pesar de haber perdido he dado un buen nivel no me reprocho nada. Pero si no he jugado a buen nivel me cuesta dormir por la noche del cabreo; apenas duermo. Si no me sale como esperaba, me afecta bastante.

¿Y cómo vive las victorias?

El éxito lo llevo mejor que cuando me sale un mal partido.

¿Cómo llega a las Finales de la Copa Davis?

Bien, la verdad es que bien. La Copa Davis es una competición que a mí me motiva mucho. Me encanta jugarla y siempre que tengo la oportunidad de hacerlo me preparo a conciencia e intento hacer las cosas la mejor posible, entrenar duro para llegar en la mejor forma posible a una competición tan difícil.

Ahora incluso hay menos margen de error...

Son tres puntos, cada punto es el 33 por ciento, así que las eliminatorias son muy apretadas e igualadas y hay que estar muy atentos. Y esto ya no es fase de grupos, es una eliminatoria de cuartos y no hay margen de error.

¿Qué me dice de Croacia?

Son uno de los equipos más duros. Nos ha tocado un sorteo muy complicado; son jugadores que quizá su mejor superficie sea la indoor y vamos a tener que jugar muy bien para ganarlos. Los dos individuales [Cilic y Coric] son muy buenos y el dobles [Pavik-Mektic] es quizá su punto más fuerte. Vamos a tener que estar cien por cien si les queremos ganar.

¿Hay que dar muchas vueltas a las bajas de España?

Vueltas no hay que darle, pero es verdad que tener al número uno del mundo en el equipo suma mucho y ayuda mucho. Al final, la baja de Alcaraz es importante para nosotros, pero tenemos la suerte de tener un equipo muy completo, y cuando hay alguna baja cualquiera lo suple lo mejor posible.

Alcaraz lo tiene todo, no me ha sorprendido su año

¿Le ha sorprendido el año de Alcaraz?

No, no me ha sorprendido. He ido entrenando con él y lo he seguido estos últimos años y la verdad es que es un jugador que tiene un nivel increíble, un físico y una forma física privilegiados... La verdad es que lo tiene todo, por eso es el número uno.

Describa esos nervios especiales que dicen que tiene la Davis.

Juegas con la responsabilidad de jugar en equipo, de jugar tú y no jugar tu compañero, luego también juegas en España, defiendes los colores de tu país... Son varias cosas las que hacen que sea especial o más bonita. Yo creo que la Davis te curte muchísimo de cara a mejorar como jugador y a ser mejor luego en tus torneos ATP, en los Grand Slams... También te ayuda a lidiar con la presión del público, ya sea a favor o en contra. Te da mucho nivel como jugador.

A una competición tan bonita como la Davis se le debería dar la importancia que tiene en el calendario

Llega en una buena racha: siete victorias seguidas.

Con Sergi [Bruguera], la verdad, tengo muy buena sintonía. He aprendido poquito a poco a entender un poco la Davis. Es verdad que al principio no entendía el porqué no podía dar mi mejor nivel en Copa Davis, y poco a poco, con los años, he ido jugando más eliminatorias, he ido entendiendo un poco cómo es esta competición, y la verdad es que la última eliminatoria de Valencia disfruté muchísimo como jugador, de hacerlo en casa y de ganar todos mis puntos.

Después de la Davis, ¿para mucho tiempo?.

Pararé una semanita, y luego ya tengo cuatro semanas de pretemporada para el año que viene.

Una semana sólo, es un poco locura el circuito...

Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que no hay más tiempo. No tenemos vacaciones. Tenemos la suerte de jugar la Copa Davis, pero yo creo que una competición tan bonita, tan importante y tan especial se le debería dar la importancia que tiene en el calendario, y no tener las fechas que tiene.