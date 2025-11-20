La agresividad de Mensik y sus 20 saques directos pueden con Carreño y España queda en manos de Munar en la Copa Davis

Jakub Mensik derrotó a Pablo Carreño en el duelo de números dos de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis entre España y la República Checa. Se impuso por 7-5 y 6-4 en un partido que se movió en la igualdad, sobre todo en el primer set, y que acabó decidiendo la potencia del tenista checo, especialmente con su servicio: logró 20 saques directos.

España queda ahora en manos de Jaume Munar. El mallorquín se enfrenta a Lehecka en la batalla de los números uno, y lo hace sin margen de error, porque en caso de derrota, el equipo capitaneado por David Ferrer estará eliminado de la Final a 8 de Bolonia.

La juventud y la potencia de Mensik mandaron en el primer duelo de la eliminatoria, que pudo cambiar en un primer set en el que Carreño llegó a ir break arriba. Fue el primero en dar, imponiendo el tipo de partido que le convenía. Los intercambios largos eran para él, más consistente, muy veterano y especialmente fino en la red. Pero no logró confirmar la rotura, y a partir de ahí el encuentro fue transformando su guion. Mensik, campeón este año del Masters 1.000 de Miami (derrotó en la final a Djokovic) jugaba en una pista que le va perfecta. Empezó a ajustar su saque, y fue prácticamente inabordable. Conectó 20 sin que el español pudiera tocar la bola, y muchos más que apenas los rozó. También fue muy agresivo desde el resto, con el primer golpe, consiguiendo varios ganadores.

Salvó dos pelotas de set Carreño con 5-6, una de manera espectacular, defendiendo y corriendo a por todo y llevándose el que posiblemente fue el punto del partido. A la tercera, ya no pudo y el parcial terminó después de 58 minutos. El gijonés batalló, salvó otras dos pelotas de break con 2-3 en el segundo set, pero tuvo menos armas que su rival en los momentos clave. Tuvo que jugar prácticamente todos los puntos, mientras que Mensik, cuando se veía 15-30, conectaba un par de saques buenos, y se acabó el problema. Incluso arriesgaba con el segundo y le salía.

La semana empezó mal con la baja de Carlos Alcaraz por lesión. Ahora ya está al límite con la derrota de Carreño. Munar toma la palabra en el mejor año de su carrera. Después, tendría que rematar el dobles con Granollers y Pedro Martínez.