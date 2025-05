Alcaraz responde con contundencia a Sinner antes de su final en el Masters 1.000 de Roma

Carlos Alcaraz, que recuperó esta semana el número 2 del ranking, declaró este viernes que aunque mantiene "una gran relación" con el italiano Jannik Sinner fuera de pista", no es alguien cercano, al estar peleando constantemente por los primeros puestos.

Alcaraz reflexionó sobre las palabras de Sinner en su vuelta al circuito tras la sanción de tres meses que acordó con al Asociación Mundial Antidopaje (AMA), cuando comentó que estaba algo decepcionado por no haber recibido apoyo de algunos tenistas del circuito.

"Al final cada uno mira por lo suyo, habrá gente que escriba o quiera que esté detrás de él. Yo no hablé con Sinner, pero al final es un circuito, nos podemos llevar o mejor o peor. Yo tengo gran relación fuera de pista, pero no somos cercanos", aseguró el murciano.

"Es complicado cuando peleas por esos puestos, cuando compites cara a cara. Pero tengo gran respeto por él, por lo que ha hecho después de tres meses y me alegro mucho de su vuelta. No he hablado con él, pero es normal que se sienta decepcionado de que alguno no haya hablado", añadió.

El español, que alcanzó los 100 partidos de Masters 1.000 y su victoria número 77 en esta categoría, se medirá este domingo en la final de Roma a Jannik Sinner, que no falló ante Tommy Paul a pesar de empezar fatal el partido. Tras perder el primer set se impuso en los dos siguientes (1-6, 6-0 y 6-3) y luchará por el título en el Foro Itálico ante Alcaraz.