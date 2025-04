Alcaraz - Rune: los niños que jugaban juntos en dobles en 2017 se enfrentan en la final del Godó en 2025

«Es alguien con quien he crecido, hemos coincidido en todos los torneos desde jóvenes y llegar a una final de ATP 500 es maravilloso. Ver cómo hemos crecido es increíble. Pero mañana [por hoy] no hay amigos, hay que darlo todo y pensar en uno mismo y a ver qué tal», decía Carlos Alcaraz después de superar a Arthur Fils en las semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell (6-2 y 6-4). Se refería el murciano al rival que le espera hoy (16:00, Teledeporte y Movistar) en la pelea por su tercer Conde de Godó: Holger Rune.

No es la primera vez que van a jugar como profesionales, pero sí es la primera final que van a disputar dos tenistas que apenas se sacan unos días de diferencia. El danés nació el 29 de abril de 2003 y Alcaraz, el 5 de mayo de ese mismo año. Recientemente se ha hecho viral una imagen de ambos, siendo todavía (más) críos, bromeando con la Torre Eiffel de fondo. El español le hacía un moño en el pelo al nórdico.

En 2017 incluso fueron pareja de dobles en el prestigioso torneo Les Petit As. Rune fue número uno júnior en 2019 y Alcaraz debutó al año siguiente en un torneo profesional, en Río de Janeiro, sin haber cumplido todavía los 17. Además, ganó ese encuentro a Albert Ramos. La evolución que han tenido ambos ha sido algo diferente, aunque siempre dentro de niveles extraordinarios. Lo de Carlos fue una explosión meteórica, hasta convertirse en el número uno más joven de la historia en 2022. Ya tiene cuatro Grand Slams y con sus altibajos, no hay tenista en activo, aparte de Djokovic, que pueda acercarse a su currículum, pese a que su carrera apenas acaba de empezar. Ha mantenido más o menos el mismo equipo de trabajo desde siempre, con la inclusión ahora de Samuel López.

Rune ha crecido más lentamente, pero está instalado igualmente en la élite. Si no es justo comparar a Alcaraz con Nadal, como el propio murciano recuerda («Rafa ganó tanto que parece que si los demás no ganamos es un fracaso, y no debería ser así», recordó ayer), tampoco lo es menospreciar a Holger citando lo que ha hecho su compañero de generación. De otra manera, con más cambios de entrenador y alguna polémica, pero a las puertas de cumplir los 22 ya tiene cuatro títulos, uno de ellos un Masters 1.000, París-Bercy 2022, en el que superó en la final a Djokovic. En ese mismo torneo también ganó a Carlos en las semifinales: el español se retiró cuando ya perdía por 6-3 y 6-6 (2/1). Fue su primer duelo en la élite. También han tenido uno en un Grand Slam, en los cuartos de final de Wimbledon 2023, con triunfo claro para Alcaraz (7-6 [7/3], 6-4 y 6-4). Pase lo que pase hoy, Rune regresará al «top 10» como el 9 del mundo.

Firmes en el Godó

A su primera final llegan después de mostrar un nivel extraordinario. Holger superó a Khachanov (6-3 y 6-2) dando una exhibición de golpes, y Alcaraz venció a Arthur Fils, el tenista que casi lo elimina la semana pasada de Montecarlo, ofreciendo una lección táctica. Era una jornada con mucho viento y el español, que a veces tiende al caos por su capacidad para jugar al ataque, esta vez minimizó riesgos. No cometió muchos fallos y castigó con sus restos el mal día del galo con el saque. Fils es un jugador con unos golpes poderosísimos, pero Carlos le obligaba a dar un tiro más, lo que hizo que se le multiplicaran los errores no forzados.