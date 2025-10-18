Acceso

Alcaraz - Sinner, directo hoy: final del Six Kings Slam

El español y el italiano protagonizan una nueva final como ya hicieron en la edición de 2024.

MURCIA.-Alcaraz busca arrebatar el trono a Sinner en el millonario 'Six Kings Slam'
Alcaraz busca arrebatar el trono a Sinner en el millonario 'Six Kings Slam'Europa Press
Diego Real
El murciano, número uno del mundo, no dio opción a un Fritz que había eliminado a Alexander Zverev el miércoles y después acudió a su cita Sinner, quien no tuvo problemas ante Djokovic. Así, el italiano tratará de defender título y Alcaraz vengarse de la derrota del año pasado, en la segunda edición del millonario torneo saudí que reúne a seis de los mejores jugadores del circuito ATP.

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, directo hoy: final del Six Kings Slam

Buenas tardes!!! comenzamos a contarte todo lo que te interesa de la final del Six King Slam

