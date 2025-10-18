Alcaraz - Sinner, directo hoy: final del Six Kings Slam

El murciano, número uno del mundo, no dio opción a un Fritz que había eliminado a Alexander Zverev el miércoles y después acudió a su cita Sinner, quien no tuvo problemas ante Djokovic. Así, el italiano tratará de defender título y Alcaraz vengarse de la derrota del año pasado, en la segunda edición del millonario torneo saudí que reúne a seis de los mejores jugadores del circuito ATP.

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, directo hoy: final del Six Kings Slam