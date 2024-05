Cómo Federer inspiró a Rune para que remontara un 0-5 en el super tiebreak ante Cobolli en Roland Garros

Se suele decir que hay deportistas que logran trascender al deporte, que se convierten casi en referentes culturales, y Roger Federer es uno de ellos. El éxito ayuda, por supuesto, y él conquistó 20 Grand Slams. Pero aparte de eso, fue un tenista que ayudó a multiplicar el impacto de su deporte de cara al exterior, y que se convirtió en una inspiración de puertas hacia dentro, para muchos de sus colegas.

En la historia del deporte de la raqueta ha habido miles de remontadas épicas. Una de ellas se ha vivido en este Roland Garros, y llegó inspirada por otra: el italiano Cobolli estaba dando la sorpresa ante Holger Rune, el danés de la generación de Alcaraz (apenas se sacan unos días) que ya está en la superélite, pero todavía le falta dar el último paso. Después de recuperarle los dos primeros sets, Cobolli se puso 5-0 en el super tiebreak del quinto y definitivo. Para llevarse el encuentro tenía que llevar a 10 puntos, con diferencia de dos, estaba a mitad de camino, pero entonces a Rune se le vino un partido a la memoria.

“Conseguí un gran resto con el 0-5 y me dio confianza. Entonces, me vino a la mente cuando Roger jugó contra Tennys Sandgren en el Open de Australia y le remontó. Sandgren tuvo muchas oportunidades. Roger siempre jugaba muy relajado, y me dije: “Trata de relajarte”. Después conseguí un passing increíble a la línea en un momento crucial. Estoy orgulloso de haber seguido peleando”, confesó. El encuentro se lo terminó llevando por 6-4, 6-3, 3-6, 3-6, 7-6 (10/7). Su próximo rival será el eslovaco Kovalik y después ya podría haber un partidazo con Zverev, si ninguno de los dos falla.

El duelo al que hace referencia Rune es el de los cuartos de final del Open de Australia 2020, en el que Sandgren tuvo hasta siete pelotas de partido en el cuarto set contra Federer, entre el 5-4 y el tie break, pero el suizo las remontó todas y terminó llevándose el encuentro por 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8) y 6-3.

Después, el helvético perdería en semifinales contra Novak Djokovic. Arrastraba problemas en la rodilla. Fue el comienzo del fin de la carrera de Roger, que ya no jugó más en ese 2020 (poco después llegaría la pandemia, y se operó), sí jugó algo en 2021 y después intentó volver, pero el físico ya no se lo permitió.