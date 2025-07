Djokovic sufrió una indisposición en su estreno en Wimbledon, pero se recuperó y ganó: “Los médicos me dieron unas píldoras milagrosas”

Novak Djokovic pasó un mal rato, literal, en su partido de primera ronda de Wimbledon ante el francés Alexander Müller. Ganó el primer set con solvencia y el segundo lo dominó, pero fue desaprovechando bolas de break y lo acabó cediendo en el desempate.

Entonces, llegó el susto. Pidió la atención médica y explicó a los doctores que no se encontraba bien. No se trataba de un problema muscular, no entraron los fisios, era malestar. “No sé si es un problema estomacal o qué. Los doctores me dieron unas píldoras milagrosas y he podido acabar el partido bien. Sabía que me pasaba algo en el estómago”, aseguró la leyenda serbia, y también admitió que nunca pensó en retirarse.

Djokovic terminó imponiéndose por 6-1, 6-7 (7/9), 6-2 y 6-2 y ahora se enfrenta con el británico Daniel Evans. El partido contra Müller terminó tarde el martes, pero a tiempo. En caso de haber ido a un quinto set, se hubiera aplazado a hoy miércoles, porque a partir de las 23:00 horas en Londres (00:00 en España) no se puede jugar al tenis en Wimbledon para respetar el descanso de los vecinos. “Es bueno acabar hoy, gracias a todos por quedaros hasta tan tarde y gracias por el apoyo. Es bonito estar de vuelta en Wimbledon, es lo primero que tengo que decir. Este torneo siempre significa mucho para mí. Siempre disfruto de esta pista, excepto quizás en el segundo set", afirmó Nole. Este torneo, que ha conquistado en siete ocasiones, es seguramente la gran oportunidad que tiene de ganar su Grand Slam número 25, porque en hierba hay menos tenistas que pueden hacerle daño. En las seis últimas ediciones ha disputado la final. Perdió la de 2023 y la de 2024, ambas ante Alcaraz.