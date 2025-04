Doble polémica en el tenis: celebra alocado una victoria ante un tenista que se retiró lesionado y se “crucifica”.

El alemán, de padre chileno y madre lituana, Diego Dedura-Palomero hizo historia en el ATP 250 de Múnich. Nació el 12 de marzo de 2008 y con su triunfo en la primera ronda ante el canadiense Denis Shapovalov se convirtió en el primer tenista de ese año que se impone en un partido de un torneo ATP.

Está participando como “lucky looser”. Después de ser eliminado en la fase previa por Bublik, fue repescado por la baja de última hora del cuadro principal de Gael Monfils. El tenista francés incluso tuvo una charla con él y le dijo que aprovechara la oportunidad y se divirtiera en pista. Es el 549 del mundo en la actualidad, y su triunfo ante Shapovalov se ha hecho viral por varios motivos.

Para empezar, por lo de la edad, ya citado; por lo joven que es. Pero también por cómo lo celebró, cuando su rival no pudo acabar el partido por lesión. Iba venciendo el alemán por 7-6 (7/2) y 3-0 cuando el canadiense no pudo continuar. Su grito alocado después de saludar a su rival se ha considerado por muchos como una falta de respeto, pero otros han entendido que no pudo contener la emoción de todo lo que le estaba sucediendo, tan joven. Dará un salto de casi 200 puestos en la clasificación de la ATP.

Después de ese grito, Dedura-Palomero dibujó una cruz en la tierra con la zapatilla y se tiró en medio, como si estuviera crucificado, a lo Jesucristo, ahora que estamos en Semana Santa.