Gana Alcaraz a Sinner y las cámaras enfocan lo que hace Donald Trump

Carlos Alcaraz volvió a abrazar la gloria en Nueva York. El murciano conquistó el US Open 2025 tras imponerse en una final cargada de tensión, emoción y tenis de altísimo nivel frente a JannikSinner, al que derrotó por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en menos de tres horas de juego en el ArthurAsheStadium. Con apenas 22 años, el español levantó su segundo título en FlushingMeadows y el sexto GrandSlam de su carrera, además de recuperar el número uno del mundo que no ostentaba desde septiembre de 2023. El mundo entero disfrutó. Desde los que estaban en la grada, como Stephen Curry o DonaldTrump, hasta quienes lo vieron por televisión.

Final histórica

El partido confirmó la rivalidad más determinante del tenis actual. Sinner, que había dominado el circuito durante 65 semanas consecutivas desde la cima del ranking, llegaba con el objetivo de conquistar su tercer grande del año. Alcaraz, en cambio, buscaba redondear una temporada de altibajos con una victoria que lo reinstalara en la cúspide. El desenlace ofreció una batalla de estilos y de carácter, con el español demostrando una vez más que su tenis no entiende de límites.

El inicio fue fulgurante para Alcaraz, que se adelantó pronto rompiendo el servicio del italiano y se llevó el primer set por 6-2, con autoridad y decisión. Sinner reaccionó en la segunda manga, mostrando esa solidez que le había permitido reinar durante más de un año en el circuito, y equilibró el duelo con un 6-3 que devolvía la tensión al marcador.

Pero cuando la final parecía abierta, emergió la mejor versión del murciano. En el tercer parcial desplegó un tenis casi perfecto, agresivo desde el fondo, variado en las alturas y dominador en la red. El 6-1 con el que cerró el set reflejó con claridad su dominio en ese tramo.

El cuarto acto fue el más equilibrado. Sinner trató de alargar el encuentro y forzar un quinto set, pero Alcaraz se mostró sólido en los momentos críticos. Aguantó la presión en los juegos finales y terminó cerrando el partido con un ace que desató la ovación de un público que había disfrutado de un espectáculo vibrante. La sangre fría del español en los puntos de mayor tensión resultó decisiva.

Rivalidad histórica

Este USOpen2025 fue la tercera gran final entre ambos en lo que va de año. La batalla Alcaraz-Sinner ha tomado el testigo de la era del Big Three y ya es, sin discusión, el gran eje del tenis actual. En NuevaYork, además, adquirió un valor simbólico: fue el enfrentamiento que devolvió a Alcaraz el trono mundial y que frenó la hegemonía de Sinner, todavía con margen para seguir sumando.

El español llegaba tras superar en semifinales a NovakDjokovic, el último gran referente de la generación anterior. El italiano, en cambio, aspiraba a dar otro golpe histórico con su tercer grande de la temporada. El choque, con puntos espectaculares y una intensidad constante, confirmó que ambos son ya los líderes indiscutibles del tenis masculino.

Alcaraz se dirigió primero a su rival con afecto y admiración: “Jannik, lo que estás haciendo esta temporada es increíble, en cada torneo juegas a un nivel tremendo. Te veo más a ti que a mi familia. Es genial compartir contigo la pista, el vestuario, todo. Y es genial verte mejorar cada día con toda la gente que tienes a tu alrededor. Enhorabuena por todo lo que has hecho en este torneo y por la temporada”.

Después, miró a su entorno más cercano: “A mi equipo, mi familia, tengo mucha suerte de teneros, el trabajo duro que hacéis por hacerme mejor, no solo en la parte profesional, también en la personal. Gracias por todo, cada logro que tengo es por vosotros, gracias a vosotros. Tengo suerte por tener a parte de mi familia aquí. Mi madre y mi hermano pequeño están en casa. Os quiero, gracias a todos”.

Donald Trump, protagonista

El partido tuvo además un invitado de excepción en el palco: DonaldTrump, actual presidente de EstadosUnidos. Su presencia obligó a retrasar el inicio de la final por motivos de seguridad, y durante el encuentro siguió la acción con gesto serio, sin demasiadas concesiones a la emoción. Tras el ace final de Alcaraz, Trump se levantó de su asiento y aplaudió, aunque lo hizo con visible contención, sin entusiasmo. Su reacción, fría en contraste con la euforia del estadio, no pasó inadvertida.