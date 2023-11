La indignación de Djokovic por el control antidopaje que tuvo que pasar en la Copa Davis: "Un hombre me sigue durante horas..."

La fase final de la Copa Davis, que se está disputando esta semana en Málaga, va a tener su partido estrella con los dos mejores tenistas que la están disputando. Serbia se impuso a Gran Bretaña por la vía rápida, con dos triunfos en los individuales, e Italia derrotó a Países Bajos con más problemas, pues tuvo que apurar hasta el duelo de dobles para confirmar su clasificación. Por tanto, habrá un Novak Djokovic - Jannik Sinner, el duelo de números uno, en las semifinales que se disputarán el sábado 25 de noviembre a partir de las 12:00 horas, y que pueden seguirse en televisión a través de Movistar.

Es posiblemente el encuentro más importante que puede verse en estos momentos por el estado de forma de ambos. Está muy reciente lo sucedido la semana pasada en las ATP Finals. Sinner derrotó a Djokovic en la fase de grupos, la primera y hasta ahora única derrota del número uno del mundo desde que perdiera en julio la final de Wimbledon contra Carlos Alcaraz. Después, el italiano le dio una vida extra, al derrotar a Rune (no se jugaba nada y en caso de que Jannik hubiera perdido contra el danés, Nole hubiera quedado eliminado). Y en la final se encontraron otra vez y el serbio no tuvo piedad y venció con rotundidad.

Las polémicas

Pero antes del espectáculo tenístico, del partidazo, Novak ha tenido ya algunas polémicas en esta Copa Davis. Una fue con el público británico y otra por un controla antidopaje que le molestó, pues fue avisado con poca antelación e incluso se negó a pasarlo en ese momento. Así lo explicó él, según palabras que recoge "Express". "Aún no he hecho un control antidopaje completo, todavía tenía que sacarme sangre", explicaba después de su triunfo ante Norrie por 6-3 y 6-4. "Un hombre se sienta en un rincón y me sigue durante horas. Tuve una discusión con él porque en 20 años de mi carrera, esto no me había pasado antes", continúa narrando. "Recibí una notificación una hora y media antes del partido. Tengo mi rutina y no necesito distraerme. Pensar en sacarme sangre, pensar si podré dar una muestra de orina... Es ilógico. Cuando hablé con el representante de la agencia antidopaje me dijeron que el motivo era que sería muy tarde después del partido y también para darle tiempo a la otra selección nacional a descansar, pero luego les dije que el ganador del duelo de esta noche [la del jueves] no jugaba mañana [el viernes]", añadió. "Siempre he apoyado las pruebas, pero no antes del partido. ¿Qué cambiará eso? Estaré allí cuando termine el partido, haré la prueba. Tengo un análisis de sangre próximamente", concluyó.

Djokovic busca poner el broche con la Copa Davis a otra temporada inolvidable para él con la conquista de tres Grand Slams (jugó la final del cuarto) y la Copa de Maestros.