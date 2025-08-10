Masters y WTA 1.000 de Cincinnati, resultados del sábado 9 de agosto y partidos de hoy: crece Bouzas, se retira Davidovich y Carballés no puede con Tiafoe

En la jornada del sábado 9 de agosto (con partidos también la madrugada del domingo) del Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati comenzaron a disputarse los partidos de la segunda ronda, con diferente suerte para los tenistas españoles. La gran noticia fue que Jessica Bouzas sigue creciendo. Si en el estreno venció a Venus Williams, algo lógico dados los 45 años de la estadounidense, aunque sea una leyenda de la raqueta; después la gallega ha superado a la canadiense Leyleh Fernández, número 26 del mundo, además con contundencia, 6-3 y 6-3. Su siguiente desafío es la estadounidense Townsend, a la que ha vencido en su único precedente.

En el cuadro masculino hubo pleno de derrotas nacionales, por diferentes caminos. Pedro Martínez apenas pudo plantar cara a Tommy Paul (6-2 y 6-2), algo que sí hizo Roberto Carballés con Tiafoe, en un partido en el que los breaks se fueron sucediendo: tres logró el español y seis su rival, muy poderoso al resto, y que levantó los brazos tras el 6-4 y 6-3 definitivo. Por su parte, Alejandro Davidovich se enfrentaba a una de las sensaciones del circuito, Fonseca, y lo tenía todo bajo control. El brasileño tiene mucha potencia, pero le falta todavía saber regularse. Había entrado ya en fase de arriesgar y fallar, parecía liquidado y el malagueño mandaba 7-6 y 4-0. Pero empezó a no encontrarse bien desde ese momento, encadenó cinco juegos perdidos y dio la mano a su rival porque se retiraba, sin haber pedido tiempo médico ni fisio. Ya abandonó recientemente en Toronto, pero escribió en sus redes sociales que todo estaba bien, y se quejó del calendario.

El sábado también debutaron los dos número uno del mundo, Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, y ganaron con claridad. El partido del italiano duró 59 minutos, el más corto de su carrera.

Hoy debuta Alcaraz, contra Dzumhur

En la jornada de hoy domingo 10 de agosto debuta Carlos Alcaraz contra el bosnio Dzumhur. Será en el tercer turno de la pista central, por tanto sobre las 21:00 horas, aproximadamente (20:00 en Canarias), en función de lo que duren los dos duelos anteriores. La actividad comienza a las 17:00 (16:00 en Canarias). Además, Roberto Bautista intentará derrotar por primera vez a Cameron Norrie (sobre las 19:00 horas en la pista 10), pues va 0-4 con el británico en los precedentes. El otro español en pista será el joven Martín Landaluce (sobre las 21:00 horas, pista 7), que intentará dar la sorpresa contra el australiano Popyrin. Estos partidos y el resto de la jornada de chicos puede verse en televisión en Movistar Plus.

Resultados de Cincinnati, sábado 9 de agosto

Segunda ronda, mujeres

Swiatek (Pol) ganó a Potapova, 6-1 y 6-4; Keys (EE UU) a Lys (Ale), 1-6, 6-3 y 7-6 (7/1); Rybakina (Kaz) a Zarazúa (Mex), 4-6, 6-0 y 7-5; Sabalenka (Bie) a Vondrousova (Rch), 7-5 y 6-1; Anisimova (Rus) a Jeanjean (Fra), que se retiró; Bouzas (Esp) a Leylah Fernández (Can), 6-3 y 6-3; Townsend (EE UU) a Samsonova (Rus), 6-2 y 6-4; Raducanu (Gbr) a Danilovic (Ser), 6-3 y 6-2; Kalinskay (Rus) a Stearns (EE UU), 7-6 (7/4), 4-6 y 6-1; Kostyuk (Ucr) a Maria (Ale), 6-0 y 6-1; Joint (Aus) a Haddad Maia (Bra), 6-4, 4-6 y 6-4; Mertens (Bel) a Ngounoue (EE UU), 3-6, 7-6 (7/3) y 7-5; Yuan (Chi) a Shnaider (Rus), 6-4, 1-6 y 6-3; Alexandrova (Rus) a Sun (Aus), 6-4 y 6-2; Ito (Jap) a Pavlyuchenkova (Rus), 6-1, 4-6 y 6-4; Cirstea (Rum) a Frech (Pol), 7-6 (7/4), 2-6 y 6-4.

Segunda ronda, hombres

Rinderknech (Fra) ganó a Casper Ruud (Nor), 6-7 (5/7), 6-4 y 6-2; Tommy Paul (EE UU) a Pedro Martínez (Esp), 6-2 y 6-2; Sinner (Ita) a Galán (Col), 6-1 y 6-1; Tiafoe (EE UU) a Carballés (Esp), 6-4 y 6-3; Fritz (EE UU) a Nava (EE UU), 6-4 y 6-4; Rune (Din) a Safiullin (Rus), 7-5 y 7-6 (7/5); Michelsen (EE UU) a Moutet (Fra), 3-6, 6-3 y 6-4; Tsitsipas (Gre) a Marozsan (Hun), 7-6 (7/3) y 6-2; Fonseca (Bra) a Davidovich (Esp), 6-7 (4/7), 5-4 y retirada; Atmane (Fra) a Cobolli (Ita), 6-4, 3-6 y 7-6 (7/5); Bonzi (Fra) a Musetti (Ita), 5-7, 6-4 y 7-6 (7/4); Auger-Aliassime (Can) a Etcheverry (Arg), 6-2 y 7-6 (7/3); Diallo (Can) a Baez (Arg), 7-5 y 6-4; Mannarino (Fra) a Machac (Rch), 6-3 y 6-3; Humbert (Fra) a Wong (Hkg), 6-3 y 6-4; Sonego (Ita) a Bergs (Bel), 6-3 y 7-6 (7/4).