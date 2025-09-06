Mucho más que en Roland Garros: este es el dineral que se embolsará Carlos Alcaraz si gana el US Open

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner disputarán este domingo en las pistas de Flushing Meadows el decimoquinto capítulo de una rivalidad que ya es historia. Ambos han vuelto a demostrar su dominio y por tercer Grand Slam consecutivo van a jugar la final: lo hicieron en la tierra de Roland Garros, en la hierba de Wimbledon y ahora en la pista dura del US Open.

Un título que además viene con premio extra ya que el campeón será el lunes el número 1 del mundo.

Pero más allá de la gloria deportiva, el que levante mañana el trofeo se embolsará el cheque más alto otorgado nunca en un Grand Slam.

¿Cuánto dinero puede ganar Alcaraz?

Este año, el US Open ofrece lo que ya anunció como “la mayor bolsa en la historia del tenis”, tras un aumento del 20 % en el total de premios.

Los campeones de individuales, tanto en la rama masculina como femenina, recibirán 5 millones de dólares cada uno (4,3 millones de euros), el pago más alto otorgado por un Grand Slam hasta la fecha.

Se trata de un aumento del 39 % respecto al año pasado, cuando Jannik Sinner y Aryna Sabalenka recibieron 3,6 millones de dólares por sus títulos.

El murciano se embolsará por tanto una cifra muy superior a los 2.550.000 euros que ingresó por Ganar Roland Garros o a los 3,5 millones que ingresó Sinner por coronarse en Wimbledon..

Y es que en esta edición, el campeón y campeona del US Open va a destrozar todos los récords hasta el momento. El Grand Slam norteamericano destina 90 millones de dólares en premios y el vencedor se lleva una cantidad nunca vista: 5 millones de dólares, que al cambio actual, con el dólar devaluado, se sitúa en 4.269.016 euros.

Una cifra que supone un 39% más que la otorgada en 2024. Y se verán beneficiados no solo los que lleguen a las rondas finales, sino también los que simplemente han accedido al cuadro principal del torneo y han sido eliminados a las primeras de cambio o han avanzado alguna ronda.

Por llegar a primera ronda los jugadores se han embolsado 110.000 dólares (entorno a 100.000 euros), los de segunda 154.000 y los de tercera 237.000. Quien alcanzó los octavos ingresa 400.000 dólares, quien llega a cuartos 660.000 y cada semifinalista ya tiene en su bolsillo 1.260.000 euros. En el caso del finalista, la cifra será de 2,5 millones de dólares, y la gloria del campeón se paga con 5 millones de dólares, entorno a 4'3 millones de euros.