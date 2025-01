Nadal está retirado pero... Sube tres puestos en el ranking ATP

Mientras el pasado fin de semana se disputaba la final del Open de Australia, en la que Jannik Sinner se coronó ante Zverev para confirmar que es el actual rey del circuito, Rafa Nadal subía unas fotos a sus redes sociales jugando al golf.

La leyenda española colgó la raqueta el pasado mes de noviembre, tras la eliminación de España en la Copa Davis, y por primera vez en los últimos 22 años su gran preocupación del comienzo año no ha sido la raqueta y lo que sucede en Mebourne, en el primer Grand Slam del curso. Pero su nombre sigue figurando en la clasificación mundial y esta semana ha habido novedades: pese a estar retirado, ha subido del puesto 176 al puesto 173.

¿Hasta cuándo estará Rafa en la clasificación?

Esto es debido a cómo funciona el sistema de clasificación de la ATP, en la que se ganan una serie de puntos en función de la ronda a la que se llega en los torneos, y duran 52 semanas. La lista se suele actualizar los lunes. El manacorense aparece con los mismos puntos, 330, que la semana anterior, pues en 2024 no participó en el Open de Australia y no “defendía” ningún punto. Pero otros tenistas han empeorado su actuación del año pasado. Es el caso por ejemplo del francés Pierre-Hugues Herbert, que ha centrado su carrera más en los torneos de dobles (llegó a ser dos dos mundo). En enero de 2024 ganó en individuales el Challenger de Quimpert y no ha ido en 2025 a defender el título, por tanto perdió todos los puntos de ese evento y ha caído 32 puestos en la clasificación para situarse por detrás de Rafa. Otro tenistas como el japonés Mochizuki también han cedido posiciones, o el brasileño Heide, lo que ha propiciado la subida de Rafa.

Pese a los últimos años de lesiones, el zurdo siempre estuvo en la lista, por no pasar más de un año entero seguido sin jugar. En enero de 2024 llegó a su peor ranking, el 672 del mundo. Él sigue teniendo el récord histórico de semanas consecutivas estando en el "top 10": 912.

Nadal tiene en la actualidad 330 puntos y seguirá saliendo en la clasificación hasta el próximo julio. Esos puntos que le irán caducando son, por orden cronológico: 25 los perderá en abril, cuando se dispute el Godó en Barcelona; y en mayo cederá los 100 del Mutua Madrid Open y los 30 de Roma. En junio se quedará sin los 10 de Roland Garros, donde fue eliminado en primera ronda por Alexander Zverev. Y en julio, los 165 de Bastad, donde llegó a la final. Ese fue su último torneo del circuito ATP. Después, estuvo en los Juegos Olímpicos de París y en la Copa Davis, donde no se reparten puntos. Desde julio, Rafa ya no estará en el ranking, aunque el recuerdo de lo que logró en las pistas durará par siempre.