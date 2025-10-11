Las palabras de Vacherot a Djokovic en la red después de derrotarlo en las semifinales de Shanghái: "No te retires..."

Valentin Vacherot mostró pleitesía a Novak Djokovic donde se la tenía que mostrar: una vez finalizado su partido de semifinales del Masters 1.000 de Shanghái. Durante el encuentro, no se dejó impresionar por tener enfrente a una leyenda, y no se desconcentró al ver que el serbio físicamente no estaba bien. Venció por 6-4 y 6-3 y llega al último partido después de haber tenido que jugar la previa, pues arrancó la cita como el 204 del mundo (ascenderá, como poco al 58). Están siendo las dos semanas más importantes de su vida deportiva.

Djokovic y Vacherot nunca se habían enfrentado en un partido oficial, pero sí se conocían. Durante años, el serbio tuvo como residencia Mónaco, y han entrenado juntos. Después del duelo, de la gran sorpresa, el monegasco y Nole intercambiaron unas bonitas palabras en la red.

“Te lo mereces. Has jugado de forma increíble. Continúa”, le dice Djokovic. “Un placer jugar al menos una vez contra ti. No te retires”, le contesta Vacherot, que apenas lo celebró. Después, mirando a su banquillo, se señalaba a sí mismo, como diciendo que está dispuesto a hacer caso a Novak y pelear por todo en la final.