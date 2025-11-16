El pastizal que Alcaraz se ha embolsado ya en las ATP Finals y el cheque que le espera si vence a Sinner

El tenista español Carlos Alcaraz fulminó (6-2, 6-4) al canadiense Félix Auger-Aliassime para alcanzar por primera vez la final de las Finales ATP, donde se medirá este domingo contra el italiano Jannik Sinner, quien cumplió antes e igualmente contundente contra el australiano Alex de Miñaur (7-5, 6-2). Alcaraz no dio opción a un Auger-Aliassime experto en pista cubierta, pero que encajó su quinta derrota seguida en duelos con el español. El murciano sirvió la final deseada por todos, incluso por los protagonistas, los dos mejores del mundo, dos amigos y rivales que vienen acaparando el Circuito los dos últimos años. Será el decimosexto Alcaraz-Sinner, 10-5 para el español y 8-1 en los últimos nueve, finales y lucha de titanes por el 'Grand Slam', ahora por la corona de Maestro que defiende en Turín el ídolo local.

Una cita que podría engordar la cuenta del vencedor con un increíble botín.

Un premio récord

Y es que Carlos Alcaraz afronta las ATP Finals 2025 con un aliciente extra: un premio económico récord. Si el murciano se proclamase campeón invicto del torneo, que reúne a los ocho mejores del año, podría embolsarse 5.071.000 dólares (unos 4,7 millones de euros).

El torneo, que reparte un total de 15,5 millones de dólares, garantiza 331.000 dólares (unos 286.000 euros) solo por participar. Cada victoria en la fase de grupos suma 396.500 dólares (342.714 euros), mientras que el triunfo en semifinales añade 1.183.500, y la victoria final otros 2.367.000 dólares.

Es decir, Carlitos ha engordado ya su cuenta corriente con un total de 2.497.642 euros por su participación, sus tres victorias ante De Miñaur, Taylor Fritz y Musetti, y su triunfo en semifinales ante Auger-Aliassime. Una cifra a la que hoy podría sumar otros 2.367.000 dólares (unos 2.036.000 euros).