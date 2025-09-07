La presencia de Trump en la final del US Open obliga a desplegar unas fuertes medidas de seguridad

La presencia del presidente Donald Trump provocó un amplio dispositivo de seguridad en la final del US Open. Según una fuente cercana al torneo le dijo al Daily Mail que armas químicas estaban entre una serie de amenazas potenciales en Flushing Meadows, por lo que la organización implementó preparativos exhaustivos ante una potencial amenaza con agentes químicos, trabajando en estrecha coordinación con la CIA. El magnate, de 79 años, presenciará la final masculina entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

La United States Tennis Association (USTA) remitió una comunicación confidencial a las cadenas de televisión, solicitando expresamente que se abstuvieran de mostrar cualquier alteración o reacción del público. El objetivo era controlar rigurosamente la narrativa mediática del evento.

Trump ha asistido como invitado de Rolex, patrocinadora principal del torneo, en un momento de intensa polarización política. Su presencia marcaba su primera aparición en el US Open desde 2015, en una ciudad (Nueva York) con mayoría demócrata que históricamente le ha recibido con hostilidad.

Los protagonistas del encuentro también abordaron el tema. Carlos Alcaraz reconoció que la presencia presidencial representa un privilegio para los torneos, aunque manifestó su intención de mantenerse concentrado y no dejarse influenciar por la circunstancia.

La agenda del presidente incluye diversos eventos deportivos, como una visita al Yankee Stadium y la próxima Ryder Cup. En los últimos meses, Trump ha convertido los grandes acontecimientos deportivos en elementos centrales de su actividad pública, generando frecuentemente controversia en su cobertura mediática.