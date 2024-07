La propuesta de Zverev a Guardiola, que lo fue a ver a Wimbledon: "Si te cansas del fútbol..."

Alexander Zverev se clasificó para los octavos de final de Wimbledon después de derrotar al jugador local Cameron Norrie en un encuentro que tuvo un tiebreak del tercer set absolutamente impresionante. El alemán logró cerrar el duelo a la sexta pelota de partido que tuvo, mientras que el británico dispuso de cinco oportunidades de set en ese desempate. El resultado final fue 6-4, 6-4 y 7-6 (17/15).

Uno de los que disfrutó del espectáculo en la pista central del All England Club fue el entrenador de fútbol español Pep Guardiola, con el que se vivió un momentazo en la entrevista que le hicieron a Zverev después de llevarse el triunfo. “Es un honor jugar en esta hermosa pista central y delante del palco real, donde hoy estaba para mí una leyenda del fútbol como Pep Guardiola”, dijo el tenista. Y el técnico del Manchester City le lanzó un beso. “Cuando he visto a Pep me he puesto muy nervioso durante algunos juegos. Muchas gracias por venir, es un honor y un privilegio jugar. Y, por cierto: el Bayern Múnich necesita un entrenador, tío”, bromeó. El conjunto germano ha contratado al belga Vincent Kompany después de la marcha de Tuchel. “Y si estás cansado del fútbol, puedes entrenarme a mí en la pista de tenis cuando quieras”, continuó, mientras Pep le ponía el pulgar hacia arriba y le aplaudía.

Zverev es seguidor del Bayern Múnich, como reconoció cuando fue a visitar las instalaciones del club bávaro después de ganar el oro olímpico en los Juegos de Tokio 2020. “Tengo dos clubes favoritos. A nivel internacional, al más alto nivel, siempre ha sido el FC Bayern. Mi primera camiseta fue del FC Bayern, de Oliver Kahn en aquel entonces. Como residente en Hamburgo, también lo soy del HSV. Pero el FC Bayern es para mí el club más grande del mundo y también el que más sigo".

Tras disputar recientemente la final de Roland Garros, que perdió contra Carlos Alcaraz, Alexander Zverev busca crecer en hierba en el Grand Slam que, de momento, más le ha costado históricamente. De hecho, los octavos de final que ya ha alcanzado en esta edición son su límite, al que llegó en 2017 y 2021. En el Open de Australia ha sido dos veces semifinalista, en 2020 y este año, en el que antes eliminó a Alcaraz; en París la final citada después de tres semifinales consecutivas; y en el US Open también llegó al último partido en 2020, el año de la pandemia que se jugó sin público, e incluso estuvo con dos sets de ventaja contra Dominic Thiem, pero el austriaco terminó remontando.