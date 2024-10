La remontada más increíble en el Masters 1.000 de Shanghái: Paul gana a Tabilo tras ir perdiendo 7-6 y 5-1

En la tercera ronda del Masters 1.000 de Shanghái, penúltimo torneo de esta categoría en 2024 (queda París-Bercy) se vivió uno de esos partidos que hacen bueno el dicho de que en el tenis no se puede cantar victoria hasta que no se mete el último punto. Tommy Paul protagonizó una de esas remontadas increíbles que en ocasiones da el deporte de la raqueta.

El estadounidense perdía por 7-6 (7/2) y 5-1 contra Alejandro Tabilo, tenista chileno que esta temporada saltó a la primera línea de actualidad por su triunfo ante Djokovic en el Masters 1.000 de Roma. El jugador suramericano tenía set y dos breaks de ventaja, pero el paso final no lo pudo dar.

Diez minutos de juego

Tommy Paul tenía servir en el siguiente juego, que ganó con apuros, después de llegar al iguales. Era el 5-2. La clave fue a continuación. Tabilo al saque y un juego eterno de diez minutos. La primera pelota de partido la falla el chileno tirando fuera un revés. La segunda se equivoca con otro revés, que esta vez tocó la cinta. Había jugado con primer servicio, que logró restar Paul. Desde el lado del iguales, servía de maravilla Tabilo, desde el lado de la ventaja sufría. La tercera bola de partido la jugó con segundo, y Tommy tomó el mando y se fue al ataque para cerrar en la red. La cuarta opción de cerrar el duelo la desperdicia con una derecha a la red. Y en la quinta, los dos tenistas juegan contenidos, esperando el fallo del rival, hasta que el estadounidense hace un golpe cortado para atraer a la red a su oponente y después le pasa con un revés cruzado en el que toca la pelota un poco “sucia”.

Ya no habría opciones tan claras. Paul recuperó ese primer break, a continuación ganó su saque teniendo que llegar al iguales, aunque sin pelotas de break. Era 5-4 y aquí Tabilo ya jugó más tensionado y dejó escapar el segundo break, ganado por su rival de 15-40. Paúl se asegura el desempate y después tiene opciones incluso de hacer una tercera rotura seguida, pero no lo logra. Sí mandó en el desempate y el tercer set ya no tuvo historia. Después de dos horas y 43 minutos, se llevó una victoria por 6-7 (2/7), 7-6 (8/6) y 6-2 que por momentos parecía imposible. Se metió en octavos de final.