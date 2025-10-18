Rune se retira de Estocolmo entre lágrimas: puede haberse roto el tendón de Aquiles

Drama en el ATP 250 de Estocolmo. Holger Rune se enfrentaba al francés Ugo Humbert en semifinales. Ganaba 6-4 y 2-2, cuando, después de golpear una derecha en carrera, se frenó y empezó a cojear. Miró a su banquillo, se tocó la zona del tobillo izquierdo y siguió cojeando.

Se fue a la silla y con el fisio al lado, ya no pudo contener las lágrimas, tapándose la cara con la toalla. Al fisioterapeuta le comentó que había escuchado un crujido en la zona del tendón de Aquiles. Tuvo que abandonar la pista a la pata coja, con ayuda, y todavía le dio tiempo a despedirse del público, que le aplaudía.

Si los peores presagios se cumplen, el tenista danés, undécimo del mundo en la actualidad, jugador de la generación de Alcaraz (nació apenas unos días antes que el español), tendrá que estar un largo periodo de baja, que rondaría el año.