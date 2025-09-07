Seguridad extrema y mordaza: Trump regresa al US Open para la final entre Sinner y Alcaraz

Nueva York acogerá este domingo el gran duelo generacional que ya ha tomado el testigo de la rivalidad entre Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

La Arthur Ashe acoge el partido entre los dos mejores tenistas del momento, y con un botín muy jugoso para ambos. Alcaraz, actual número dos del mundo, ambiciona el sexto 'grande' de su carrera, el segundo US Open, y un número uno que es propiedad desde junio de 2024 de Sinner, que defiende corona en este Abierto de Estados Unidos y podría igualar al murciano con cinco 'Grand Slams' en su palmarés.

Una final que no ha querido perderse Donald Trump. El presidente norteamericano había sido una figura fija del torneo durante décadas, como muchas otras figuras de la alta sociedad neoyorquinas. Pero tras ser un asistente habitual, no ha vuelto al Abierto de Estados Unidos desde el partido de cuartos de final de 2015 entre Venus y Serena Williams. Esa fue su primera aparición desde que se presentó a la carrera presidencial de 2016 con una plataforma antiinmigrante, y fue abucheado estrepitosamente por el público.

Según revela Bounces, Trump asistirá a la final masculina del US Open no a instancias del propio torneo, sino como invitado de Rolex, el fabricante de relojes suizo de lujo que tiene un gran palco vip dentro del Arthur Ashe Stadium.

Prohibidos los abucheos a Trump

Una visita que ha provocado considerables dolores de cabeza a la organización. El pasado viernes por la noche, el Abierto de Estados Unidos envió un correo electrónico a los medios acreditados sobre las "medidas de seguridad reforzadas" previstas para el domingo y que afectarán afectarán a los más de 22.000 asistentes.

El torneo agregará un control más exhaustivo a las puertas de la Arthur Ashe, registrando cada bolso/mochila, además alertaron a los medios de comunicación de que abandonar el estadio el sábado, día anterior, no después de las 23:00 de la noche.

Pero además, según Bounces, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) ha enviado un correo interno a todas las emisoras del torneo pidiéndoles que censuren cualquier protesta eventual u otra reacción a la presencia del presidente. "En cuanto a la cobertura televisiva, pedimos a todas las emisoras que se abstengan de mostrar perturbaciones o reacciones en respuesta a la presencia del presidente en cualquier capacidad. Agradecemos su comprensión y cooperación."

Es el evento deportivo destacado más reciente al que asiste Trump después del Super Bowl en Nueva Orleans, las 500 Millas de Daytona en Florida, así como peleas de UFC en Miami y Newark, Nueva Jersey, los campeonatos de lucha de la NCAA en Filadelfia y la final del Mundial de Clubes de la FIFA en East Rutherford, Nueva Jersey.