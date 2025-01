Sinner, finalista en el Open de Australia con su vigésima victoria seguida

Jannik Sinner, el defensor del título y número uno del mundo, buscará proclamarse campeón por segunda vez del Open de Australia ante Alexander Zverev. El italiano superó al novato Shelton en semifinales después de que el estadounidense dispusiera de su servicio para apuntarse el primer set, pero no aprovechó su momento y la determinación de Sinner hizo el resto. Se impuso por 7-6 (7/2), 6-2 y 6-2 en dos horas y 36 minutos.

Sinner no pierde un partido desde que lo hiciera con Alcaraz en la final de Pekín. Eso fue el 2 de octubre del año pasado así que el transalpino suma 20 victorias seguidas antes de pelear por el que sería su tercer "Grand Slam". Shelton perseguía convertirse en el finalista más joven en Australia desde que lo hiciera Novak Djokovic en 2008. Pero pagó la novatada. En el duodécimo juego del primer set al zurdo se le vino el mundo encima y los recuerdos de las cinco derrotas en seis duelos directos ante Jannik. Pudo cerrar el set con su servicio, pero encajó un break que llevó el primer parcial al desempate. En el "tie-break" no hubo historia.

Cuando Shelton se quiso percatar de que la semifinal continuaba, Sinner ya había despegado. En cuestión de minutos estaba 4-0 con su tenis robótico que no da opción al rival. Cuando coge ritmo no falla una bola y el rival no sabe dónde meterse. Eso fue lo que le paso al estadounidense en el segundo set. Ni una grieta en su juego, ningún gesto de más, ningún gasto de energía innecesario. Un martillo pilón en la pista al que le da lo mismo el rival que esté enfrente. Asentado en el fondo de la pista empezó a mover al de Atlanta como el que juega con un muñeco. Si la primera manga se había ido hasta 71 minutos, la segunda apenas había durado 42.

El mejor Shelton apareció en el comienzo del tercer set, pero ahí se evidenció la diferencia entre el italiano y el estadounidense de 22 años. Shelton dispuso de tres bolas de break en los dos primeros turnos de saque Sinner. No aprovechó ninguno. El número uno dispuso de las mismas oportunidades en el quinto juego y a la tercera firmó el "break" decisivo. Y eso que dio síntomas de no estar a tope físicamente: cojeó de forma visible, se llevó la mano a la espalda... dio igual. Inmediatamente después conectó una derecha a 168 kilómetros por hora y firmó un nuevo "break" además en blanco. A Shelton no le quedó otra que resignarse.

La final del domingo será otro de esos nuevos clásicos entre Sinner y Zverev. Hay seis precedentes entre ambos y de momento domina por 4-2 el alemán. Las victorias del de San Cándido llegaron en el primer partido (en la tercera ronda de Roland Garros 2020 en cuatro sets) y en el último (la semifinal de Cincinnati del año pasado en un partido disputadísimo a tres sets). Zverev ganó en 2020 en la semifinal de Colonia; en 2021 en la tercera ronda del US Open; en 2022 en los cuartos de Montecarlo y en 2023 de nuevo en la tercera ronda del US Open.

