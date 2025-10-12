Vacherot derrota a su primo mayor y completa su gran obra en Shanghái

Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot, los finalistas del Masters 1.000 de Shanghái, se preparaban juntos unas horas antes del gran partido. No es habitual, pero es que el duelo que les enfrentó no tenía nada de habitual. Han entrenado mil veces, desde las vacaciones que compartían de críos hasta la universidad en Texas. Son primos hermanos y admiten que han jugado entre ellos en muchísimas ocasiones. Incluso una, en 2018, fue en un torneo Future. Pero ninguno de esos enfrentamientos fue como este.

Durante estos últimos días ha sido emocionante ver cómo uno se acercaba al otro. El sueño, lo que parecía imposible, se iba haciendo realidad. Justo antes del choque también hubo complicidad con ese entrenamiento, y después, con el abrazo sentido que se dieron, pero durante el mismo las temas familiares quedaron a un lado. En el sorteo de campos apenas se miraron. Ninguno de los dos sabía lo que es levantar un título ATP, y este además era un premio mayor, un Masters 1.000. Vacherot, 26 años, dio otra campanada ante su primo mayor, de 30, y remontó: 4-6, 6-3 y 6-3.

Rinderknech impuso sus galones al comienzo. Tiene más experiencia en el circuito y la final parecía que podía ser pan comido para él. Con su gran saque y su juego agresivo, con visitas a la red, parecía cómodo. Pero quizá el escenario, tener a quien tenía delante, le fue aflojando. Tenía que aparecer en algún momento el Vacherot que ha derrotado a tenistas como Rune o Djokovic. Lo hizo mediado el segundo set, y ya fue un tormento para el francés. Los tiros desde el fondo del monegasco comenzaron a imponerse en el duelo, y llevaba a su rival de un lado para otro. Se intentó resistir Rinderknech salvando un 0-40 con 2-0 en contra en el tercer set; y un 15-40 con 3-1, pero su primo estaba ya volando en la pista para hacer todavía más historia. Comenzó en Shanghái jugando la previa, en la que estuvo a dos puntos de perder. Lo hizo desde el puesto 204 del mundova a saltar hasta el 40, aparte del cheque de casi un millón de euros. Su carrera cambia desde este momento. Rinderknech también asciende al mejor puesto de su carrera, el 28.

Sólo Alcaraz ha repetido triunfo en Masters 1.000 en 2025

Vacherot une su nombre al de ganadores de Masters 1.000, en un año curioso, ya que todo los que han levantado las copas han sido «novatos»... Menos Carlos Alcaraz. El único que ha repetido, incluso "tripitido", es el español: Montecarlo, Roma y Cincinnati. En Indian Wells triunfó Jack Draper, en Miami dio la sorpresa el joven checo Jakub Mensik, que venció en el último partido a Djokovic; en Madrid venció un tenista muy experimentado, Casper Ruud, pero que nunca había logrado un éxito así; y en Canadá levantó los brazos el cañonero Ben Shelton, que ya tenía en su palmarés un ATP 250, el de Houston, y un ATP 500, el de Tokio. Sólo queda una cita de esta categoría: París.