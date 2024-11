La tensión entre Rusia y Ucrania se traslada a la Champions: el desplante de Trubin a Golovin

La tensión en la guerra entre Ucrania y Rusia se ha acrecentadodurante las últimas semanas. Los misiles de largo alcance han protagonizado las diferentes ofensivas que ambos países han lanzado de forma reciente en el marco de este enfrentamiento. Una guerra que comenzó ahora hace más de un año y medio; diecisiete largos meses en los que los ucranianos han tenido que resistir ante los diferentes ataques rusos orquestados por Putin.

La naturaleza de esta guerra iniciada por Vladímir Putin con el objetivo de someter a la población ucraniana hasta su rendición, hizo que este conflicto internacional traspasara la barrera de lo militar prácticamente desde sus inicios, afectando también al mundo del deporte. El desplante del futbolista Trubin a su compañero de profesión Golovin en el partido de Champions League del pasado miércoles, ha sido una muestra más del rechazo del mundo del fútbol a la guerra desatada por Rusia. El jugador ucraniano se negó a chocar la mano con el ruso durante el correspondiente saludo inicial que ambos equipos realizaron antes de comenzar el partido. Un gesto que Golovin no esperaba, y que dejó al ruso completamente atónito.

Una de las primeras medidas que tomaron desde la UEFA después de que Putin decidiera iniciar esta polémica guerra ordenando la invasión de Ucrania; fue la de romper con el gigante ruso Gazprom, uno de los principales patrocinadores de la Champions League desde el pasado año 2012. Además, las altas esferas de FIFA y UEFA tomaron la decisión de prohibir que la selección rusa de fútbol participara en dos de sus competiciones estrella: el Mundial de Qatar de 2022 y la Eurocopa celebrada este mismo año en Alemania. Por el momento, estos organismos mantienen sus sanciones.

Trubin niega el saludo a Golovin

El dolor y la impotencia que los ucranianos sienten desde hace casi dos años con motivo de la interminable guerra que mantiene en vilo a su país, ha llevado a muchos deportistas nacionales a realizar su `pequeña aportación´ con el objetivo de reivindicar el fin del conflicto. Grandes jugadores como Yarmolenko o Zinchenko, historia viva de la selección ucraniana, fueron los primeros en comparecer públicamente para mostrar su rechazo a Putin y visibilizar el sufrimiento que sus compatriotas están sufriendo de forma injustificada.

Ahora ha sido Anatoliy Trubin, el portero del Benfica, el que ha querido mostrar su rechazo hacia Rusia; tomando la decisión de negar el saludo a Aleksandr Golovin, futbolista ruso del Mónaco. El tenso momento entre ambos jugadores se produjo este mismo miércoles, instantes antes de que diera comienzo el encuentro entre los mencionados clubes correspondiente a la quinta jornada de la Champions League.

¿Por qué no saludó Trubin a Golovin?

El incremento de la tensión en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania ha podido ser uno de los causantes de esta reivindicación de Trubin. Y es que, parece que será difícil de determinar cuando llegará el fin de esta interminable guerra iniciada por Vladímir Putin. Además, algunos medios ucranianos han destacado que este gesto de su compatriota Trubin ha podido deberse también al hecho de que Golovin no haya condenado aún los ataques iniciados por su país contra Ucrania. Y es que, el futbolista del Mónaco no se ha pronunciado por el momento en relación a este tema: no ha realizado ninguna declaración ni ha publicado nada en redes sociales.