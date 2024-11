"Que me quiten lo bailao". Oriol Colomé, primer líder de la Titran Desert

La Titan Desert Arabia dejó una espina clavada el año pasado en el corazón de Tessa Kortekaas. Era líder de la carrera cuando tuvo que retirarse en la segunda etapa por problemas físicos. Después llegaron sus incontestables victorias en Marruecos y en Almería y ahora aspira a lograr el triplete en el desierto saudí. Fue decimotercera en la general de la primera etapa y llegó a la meta con casi veinte minutos de ventaja sobre su principal competidora, Sophie Wright, aunque entre medias se coló Pilar Fernández con apenas siete segundos de ventaja sobre Wright.

Sophie es una corredora de élite en el World Tour femenino y la adaptación a la arena no es sencilla. Especialmente a esta arena del desierto saudí, tan blanda que se convierte en una trampa para los corredores. Para muchos el recorrido en algunos tramos se convierte en un ejercicio de equilibrio.

En ese terreno que tanto molesta a Luis León Sánchez, ganador el año pasado y también en Marruecos, se manejó mejor Haimar Zubeldia, otro veterano de la carretera. Pero tampoco pudo ganar. El esprint nunca ha sido lo suyo fue segundo en el grupito que formaba con Oriol Colomé y con Jorge Lamiel. "Yo he tratado de guardarme ahí al final, esperando hasta la última curva, pero el segundo puesto en la última curva era mejor que el primero y no he podido rebasar a Oriol", explicaba Haimar. "He escogido mal, he entrado por fuera porque tenía confianza en que le podía rebasar, Jorge me ha hecho un huequito pero no he podido pasarle", añadía.

La arena, aunque la pasó bien, tampoco fue fácil para él. "Quizá iba con demasiada presión [en las ruedas] y he visto que Oriol lo pasaba muy bien y un poquito me he guiado por él, pero a veces he tenido que correr", reconocía.

"La primera mitad era muy blanda, era arena con piedrecitas", decía el ganador de la etapa, feliz y sorprendido después de imponerse a una leyenda con varios puestos en el top ten del Tour. "No me esperaba para nada estar tan delante. El esprint no sabía dónde terminaba, pero es verdad que llevo un tiempo esprintando bien, he arrancado de lejos y he llegado", decía al cruzar la meta.

El maillot de líder es una ilusión para él, pero no lo considera un objetivo real. "No, no, no. Que me quiten lo bailao, se sortea y el que lo quiera, pero ahí estaremos", asume Oriol Colomé. El primer líder de la Titan en Arabia.