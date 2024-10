En la furgoneta de Peter Sagan (Zilina, Eslovaquia, 1990) se puede leer: «Ellos se ríen de mí porque soy diferente. Yo me río de ellos porque son todos ‘‘iguales’’». El eslovaco sigue siendo diferente a todos y aunque esté retirado nunca dejará de ser una estrella. La emoción de los participantes de la Skoda Titan Desert Almería al correr a su lado lo demuestra.

Siempre ha dado la sensación de que se divertía sobre la bici.

Sí, algunos días más y otros días menos. He tenido días muy bonitos y momentos muy malos. Pero no puedo comparar lo que hago ahora con cuando era deportista de alto nivel. Es muy diferente. No estoy pensando todo el día en la preparación, en qué como, en las carreras, en la presión de conseguir buenos resultados, en viajar todo el año.

De todos sus triunfos, ¿con cuál se queda?

Con los tres maillots de campeón del mundo, pero Flandes y Roubaix son carreras que están casi a la par de un campeonato del mundo. Todo ha sido bonito. Estoy contento por todo lo que he podido ganar, los maillots verdes, el campeonato europeo...

El maillot del Europeo que nunca llegó a vestir porque era campeón del mundo.

En el podio (ríe).

¿Qué quiere hacer en el futuro en la bicicleta?

Estoy haciendo cosas que me gustan y quiero disfrutar. Estoy disfrutando la libertad, me llaman de diversos eventos, también tengo mis patrocinadores que me llaman para más eventos, he estado aquí, iré con Specialized a Asia: Corea, Taiwán, China, con bicicleta de gravel y de mountain bike, que será una nueva promoción para ellos y también para mí, que convivo con culturas diferentes, conozco gente y me gusta. Después de esto haré otra Titan Desert en Arabia y, si puedo, continuar así, me gusta mucho.

¿El ciclismo no le permitía disfrutar de otras cosas?

Seguro que no, porque algunas cosas podían ser peligrosas, para otras no tenía tiempo, siempre tienes que entrenarte o descansar y durante la vida de ciclista estás todo el día en bici y si vas un día a andar a la montaña puede suponer una semana en la cama porque te hace daño a los músculos. Cualquier otro deporte que hagas te puede hacer daño al cuerpo.

«No veía sentido a seguir compitiendo. La bici me gusta, entrenar me gusta, pero no me apetece correr más»

¿Disfruta ahora más de la comida?

Si es buena comida, sí. Puedo comer lo que quiera, puedo comer menos porque cuando era ciclista comía demasiado, sobre todo para las carreras, tienes que asimilar todo lo que haces en carrera comiendo. Ahora seguramente tengo menos estrés por eso.

Se ha retirado pronto para lo que se acostumbra ahora.

¿Lo piensa? Es diferente, cada uno lo ve de manera distinta, cada uno tiene sus prioridades. Y yo cuando tenía 20 años decía que me iba a retirar a los 30. Y ahora tengo 34.

¿Estaba cansado mentalmente de la competición?

Siempre dependes de la cabeza. Podía haber seguido, pero para mí no tenía sentido. No veía sentido a seguir compitiendo. La bici me gusta, entrenar me gusta, pero no me apetece correr más.

¿El ciclismo ahora es muy diferente a cuando empezó?

Debe ser diferente porque cuando comencé era muy joven y el ochenta por ciento del pelotón tenían 29, 30, 32 años. Si comparamos, ahora el ochenta por ciento de los corredores tienen 23 o 24 años. Esta es la gran diferencia que lleva al ciclismo a un nivel más alto, pero en cierto modo peligroso.

¿Por qué peligroso?

Peligroso porque los materiales se han desarrollado mucho, todo es más aerodinámico, las bicicletas son más rápidas, los fabricantes de bicicletas están trabajando siempre para hacerlo mejor y como consecuencia se corre más rápido, pero las carreteras son las mismas. Antes los más veteranos, cuando veían peligro, te decían que no valía la pena arriesgar porque la carrera se decidía en una subida o en un determinado punto, ahora los chicos de la nueva generación van muy fuerte y como se va más rápido basta que uno cometa un pequeño error para que haya una caída.

«Ahora el 80 por ciento de los corredores tienen 23 o 24 años. Eso lleva al ciclismo a un nivel más alto, pero en cierto modo peligroso»

¿Sentía que ya no pertenecía a ese ciclismo?

La carrera es la carrera, pero hacíamos carreras como preparación, carreras con menos estrés, ahora cualquier carrera es importante y necesitas toda la atención. Había Milán-San Remo, Flandes, Roubaix, campeonato del mundo, pero luego hacíamos, por ejemplo, el Tour Down Under, Argentina o el Tour de California y se hablaba en el grupo, se bromeaba, teníamos buena relación todos los corredores. Los últimos dos años iba en el pelotón y no me saludaba nadie porque no nos conocíamos. Era una relación que, la verdad, es que no me resultaba cómoda, la humanidad del grupo era diferente. Hablaba con otros corredores, conocía a los viejos corredores, pero con los nuevos no había manera de hablar. También en las carreras pequeñas había una tensión como en el Mundial. Era difícil tener contacto con los otros si se iba siempre a tope. En la sociedad pasa igual. Es verdad que la pandemia le ha hecho mal a los chicos sobre todo porque han vivido el Covid cuando tenían doce, trece, catorce años y hablan por mensaje o por Instagram, pero les cuesta más cara a cara.

¿Es demasiado exigente el ciclismo ahora con los jóvenes? Con 15 o 16 años les miden los vatios, la comida... ¿Se van a cansar antes mentalmente?

Para saberlo debemos esperar unos años.

«Pogacar me gusta cómo está corriendo y cómo ve el ciclismo, es una persona normal. Es humilde»

¿Ve a Pogacar alargando su carrera muchos años?

No estoy dentro de la cabeza de Tadej pero ahora todo es bonito, está ganando, pero tendrá años duros, todos los tienen, todos los han tenido y veremos cómo reacciona. Pero Tadej me gusta mucho como corredor, lo conozco también como persona, es muy buen chico y me gusta cómo está corriendo, cómo está celebrando y cómo ve el ciclismo, que es una persona normal. Es humilde, me gusta cómo habla en las entrevistas y cómo se comporta con los aficionados.

¿Es el mejor ciclista que ha visto?

No puedes comparar el ciclismo de antes, cada uno ha ganado en su tiempo. Es muy bonito ver el ciclismo en televisión.