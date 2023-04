La tormenta es Aleix Espargaró: se apunta la "pole" con la lluvia amenazando

El comienzo de temporada de Aleix Espargaró no ha sido especialmente bueno y él no quería achacarlo todo a la mala suerte. Ha sumado sólo 18 puntos en las tres primeras citas del año, pero el sol está empezando a salir para él en Jerez. Este viernes fue el más rápido del primer día de entrenamientos y unas horas después se apuntó la "pole position" con mucha autoridad y en unas condiciones complicadas. Porque lo que era sol y calor se transformó en rayos, truenos y lluvia justo cuando arrancaba la Q2 que iba a definir la parrilla para las dos carreras del Gran Premio de España. La pista se puso complicada, porque estaba húmeda en algunas zonas y amenazaba más lluvia cuando se encendió el reloj. Algunos probaron con la configuración de mojado, pero pronto se demostró que el tiempo rápido estaba con los neumáticos lisos y poniendo algo de riesgo.

Estas nubes repentinas convirtieron la sesión en un espectáculo en el que los tiempos iban cayendo a cada vuelta, con Álex Espargaró como el primero en reventar el cronómetro para al final terminar el último. Así de complicada estaba la pista. Jack Miller y Johann Zarco, dos especialistas en arriesgar al máximo, aparecieron en las dos primeras posiciones hasta que sobre la hora llegó Aleix Espargaró para ponerse por delante y levantar al público que ya abarrotaba las gradas del circuito Ángel Nieto.

"Mi jefe de ingenieros me ha dicho que he evolucionado mucho desde que me conoció porque antes hacía siempre el último con los slicks cuando llovía y hoy mira. Estas condiciones siempre me cuestan mucho, sólo tenía una moto y no podía cometer errores. Les he dicho que tranquilos, iba viendo cómo se iba secando y he conseguido la pole", explicaba en DAZN.

"Esta mañana ha sido error mío y del equipo. Querían probar un alerón y tendría que haber dicho que no, porque ya se hará el lunes. Por eso me he caído, pero al final se ha solucionado", continuaba tras una mañana en la que antes de su caída se le había cruzado un gato en pista que sólo le dio un susto. Un comienzo de día ajetreado para él que acabó de la mejor manera, con el primer puesto para la carrera Sprint y para la larga del domingo. Y eso después de ser el más rápido el viernes, así que todo bien.

Parrilla de salida MotoGP

1. Aleix Espargaró (Esp/Aprilia Racing) 1:37.216

2. Jack Miller (Aus/Red Bull KTM Factory) a 0.221

3. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac Ducati) a 0.242

4. Brad Binder (Rsa/Red Bull KTM Factory) a 0.316

5. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo) a 0.341

6. Dani Pedrosa (Esp/Red Bull KTM Factory) a 0.367

7. Miguel Oliveira (Por/CryptoDATA RNF) a 0.380

8. Johann Zarco (Fra/Prima Pramac Ducati) a 0.400

9. Luca Marini (Ita/Mooney VR46 Racing) a 0.450

10. Maverick Viñales (Esp/Aprilia Racing) a 0.549