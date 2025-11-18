UFC España será una realidad: la cuenta pendiente de Dana White, presidente de la compañía

La llegada de la UFC a España es un misterio sin resolver. Desde hace varios años, es sabido que la compañía tiene el deseo de organizar un evento de artes marciales mixtas en el país, donde el deporte ha crecido de manera exponencial.

Sin embargo, varios condicionantes han retrasado su llegada, haciendo que el tema quede estancado a la espera de más noticias. La realidad es que España está perfectamente preparada para este tipo de eventos, y así lo ha demostrado WOW, la compañía donde colabora Ilia Topuria.

Ciudades como Madrid o Barcelona están capacitadas para acoger un evento de esta magnitud, por lo que la llegada de la UFC es completamente viable. La UFC parece ser consciente de ello, y ha vuelto a sacar el tema.

En concreto, Dana White ha vuelto a pronunciarse, esta vez en rueda de prensa, tras varios meses de no saber nada. Y es que para el estadounidense, España es uno de sus deseos.

La cuenta pendiente de Dana White en España

Por el momento, no existe fecha ni lugar para un hipotético evento de la UFC en España. Lo que sí se sabe, es que desde la compañía están haciendo todo lo posible por llegar más pronto que tarde. Así lo confirmó Dana White el pasado domingo tras el UFC 322 en el Madison Square Garden.

Cuando le preguntaron en qué lugar le gustaría organizar una velada de la compañía, White volvió a desempolvar a España como su 'cuenta pendiente'. "España, no hemos hecho España todavía", confirmaba al periodista.

Está claro que la intención es la de organizar un evento lo antes posible, después de haber llegado a ciudades europeas como Londres o París. Ahora tan solo es cuestión de tiempo para que los aficionados puedan disfrutar de una cartelera en España.

El efecto Topuria

A pesar de que España tenía grandes representantes dentro de la compañía, la idea de desembarcar en la península creció con el ascenso de Ilia Topuria dentro de la UFC. El hispano-georgiano encandiló a todos demostrando que era uno de los mejores luchadores de la empresa.

De ahí llegó el primer cinturón, ratificando que no era un peleador cualquiera, y por ese camino llegó la posibilidad de que la UFC se interesase en España. Topuria ha hablado con Dana White en varias ocasiones tratando de presionar para que la compañía llegase a España, y ese trabajo ha dado sus frutos.

España es una prioridad en la agenda de Dana White, que quiere sumar un nuevo país en su historial. Este fin de semana, Qatar acogerá por primera vez un evento de la UFC, y se espera que España sea uno de los siguientes.

El Bernabéu, la opción preferida de Ilia Topuria

Con la llegada de Paramount a la UFC, una cartelera en España es más posible que nunca. Antes, los horarios de retransmisión resultaban un problema, pero ahora todo ha cambiado. La compañía podrá llegar a España sin los anteriores impedimentos, pero la duda es dónde se organizaría la cartelera.

Por un lado, está la opción del Bernabéu, la favorita de Ilia Topuria. El hispano-georgiano considera una posibilidad el estadio del Real Madrid, pero Dana White opina lo contrario. Y es que ante tal capacidad, el presidente de la UFC considera que la experiencia del usuario no sería la correcta.

De hecho, White es partidario de pabellones, por lo que lugares como el Movistar Arena o el Roig Arena cogen fuerza. Aún así, se desconoce cuáles son las ideas de la UFC, y habrá que esperar a que sea una realidad para descubrir el lugar elegido.