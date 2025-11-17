Islam Makhachev se proclama doble campeón de la UFC: el 'supercombate' con Ilia Topuria, más cerca que nunca

Islam Makhachev ha hecho historia en la UFC. El daguestaní venció por decisión unánime a Jack Della Maddalena en el UFC 322 y se proclamó campeón del peso wélter (170 libras) y doble campeón de la compañía.

Una hazaña que ya buscaba desde hace tiempo y que le convertirá de nuevo en el número uno del ranking libra por libra, es decir, el mejor peleador del mundo. Lo cierto es que, aunque parecía todo un reto subir de división, el ruso lo hizo parecer fácil ante un Jack Della Maddalena que no supo anteponerse a los derribos.

Y como era de esperar, la victoria de Islam puede marcar el transcurso de la UFC. Su cinturón es querido por varios, entre ellos Ilia Topuria, que estaría dispuesto a dejar vacante el cinturón que ostenta con el objetivo de retar al daguestaní y lograr lo que nunca nadie ha conseguido: ser campeón de tres categorías diferentes.

El mensaje de Ilia Topuria tras la victoria de Islam Makhachev

Tras concluir el combate, Ilia Topuria no tardó en manifestarse a través de sus redes sociales. El hispano-georgiano, de alguna manera, quería que Islam ganará el cinturón para poder tener la opción de ascender a las 170 libras en busca del título.

Por ello, en un mensaje en X, Ilia valoró el combate y dejó un recado final para el ruso. "Jack necesita un campamento entero dedicado solo a la lucha libre. ¡Qué decepción de campeón! Deberías ir a Georgia a aprender algo. Islam, necesitas algo que no se puede entrenar: emoción. Eres lo más aburrido de este juego. Cada día estoy más seguro de que te pongo a dormir", declaraba.

Makhachev responde a Topuria

Tras el mensaje de Topuria, llegó la respuesta de Islam Makhachev. Y es que en la rueda de prensa posterior al combate, el ruso fue preguntado acerca de esta publicación en X. Su respuesta no dejó indiferente a nadie, devolviendo el 'palo' al campeón del peso ligero.

"Estoy preparado. Vamos a hacerlo. Lo haré parecer fácil", respondía el ruso.

Islam Makhachev está preparado para el reto

El ruso es conocedor de la magnitud del combate contra Ilia Topuria. A pesar de que, en un principio, el daguestaní era reticente a medirse al hispano-georgiano, lo cierto es que con el paso del tiempo su manera de pensar ha cambiado.

Islam es conocedor de la grandeza de 'El Matador' y del legado que está dejando, y es él mismo el que ya ha empezado a pedir la pelea. Hace una semana, Makhachev se pronunciaba acerca de ese hipotético combate del que todos hablan. "¿Sobre Ilia Topuria? Yo también quiero pelear contra él. Es la pelea más grande. El año que viene es el mejor momento", confirmaba en una entrevista para el youtuber Adin Ross.

Sin embargo, tras finalizar el combate de este fin de semana, el ruso fue preguntado sobre su futuro, y dejó un mensaje claro con un aparente destinatario. "Donald Trump, abre la Casa Blanca, voy para allá", declaraba postcombate.

Unas declaraciones que parecen responder a la invitación del hispano-georgiano de hace unas semanas, donde retaba al ruso a pelear en la Casa Blanca por el cinturón. Parece que Islam quiere ser partícipe de la carteleras más grande de la historia de la UFC, y el combate del siglo podría estar más cerca que nunca.