El vacile viral del delantero del Marsella al que fuera su club en la Premier League

Neal Maupay ha conseguido incendiar las redes sociales en Inglaterra con su última publicación en su cuenta de `X´. El que fuera jugador del Everton ha vuelto a demostrar que no guarda muy buenos recuerdos de su paso por el club inglés, y no tiene pinta de que vaya a regresar a Liverpool en mucho tiempo. Actualmente está cedido en el Olympique de Marsella, que deberá ejercer su opción de compra obligatoria al final de la temporada. A pesar de hace ya varios meses desde que el delantero-franco-argentino puso rumbo a Marsella para probar suerte en la Ligue 1, el ex de los `toffees´ no parece olvidarse del que fuera su club en la Premier League.

El exjugador del Everton ha decidido aprovechar la mala situación que atraviesa este año el equipo inglés para publicar el siguiente mensaje en redes sociales: “Cuando tengo un mal día, simplemente veo el marcador del Everton y sonrío”, ha escrito en su cuenta de `X´. El ex de ha querido mofarse públicamente de esta forma de la mala racha goleadora que atraviesa el club inglés.

Un mensaje que Maupay ha publicado este mismo domingo, coincidiendo con el final del partido entre Everton y Nottingham Forest en Goodison Park. Su ex equipo no fue capaz de anotar ningún tanto en un partido que los visitantes terminaron ganando por cero goles a dos. El Everton tan sólo ha marcado un gol en sus últimos cuatro partidos, un detalle que no ha querido dejar pasar el que fuera su delantero.

Maupay se mofa de mala racha del Everton: 1 gol en 4 partidos

Al club en el que nunca llegó a sentirse cómodo y donde apenas pudo disfrutar de minutos no le están yendo muy bien las cosas este año en la Premier League. Y es por ello que Maupay ha decidido reírse públicamente del Everton, haciendo referencia a la mala racha goleadora que atraviesa el equipo inglés, que tan sólo ha conseguido anotar un tanto en sus últimos cuatro partidos de liga en el mes de diciembre.

Su polémico mensaje no tardaría en revolucionar las redes sociales en Inglaterra. Los aficionados `toffees´ comenzaron a reaccionar rápidamente ante este ataque del que fuera su jugador. La mencionada red social comenzó a llenarse entonces de mensajes que criticaban la actitud de Maupay. Viendo todo el revuelo que su mensaje estaba generando en redes, el exjugador del Everton, lejos de arrepentirse por lo que acababa de hacer, pensó que lo mejor sería seguir generando polémica. Y eso hizo.

Maupay se ríe del Everton al compararlo con el Marsella

El actual jugador del Olympique de Marsella está disfrutando y mucho del mal momento que atraviesa el que fuera su equipo. Al ver cómo los aficionados del Everton comenzaban a meterse con él al ver el mensaje que acababa de dedicar a su equipo, el delantero franco-argelino decidió colgar otros dos dardos en respuesta a las críticas que estaba recibiendo. "Los veo en la Champions League la próxima temporada. Perdón, Championship", escribió el futbolista en dos publicaciones diferentes. Unos mensajes con los que el ex del Everton quiso destacar la gran diferencia clasificatoria que existe entre el que fuera su club y el Olympique de Marsella.

El Everton ocupa actualmente el puesto número 16 en la clasificación de la Premier League, mientras que el Marsella es segundo en la Ligue 1. Es por ello que Maupay quiso destacar que su actual equipo está luchando por ganar la liga francesa, al mismo tiempo que el Evertonpelea por no bajar a la Segunda División del fútbol inglés la próxima temporada.