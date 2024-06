Van Gaal y su lucha contra el cáncer, el "peor rival" al que se ha enfrentado, con ''Siempre + positivo''

El entrenador neerlandés Louis Van Gaal, que recientemente superó un cáncer de próstata, es el protagonista de la campaña ''Siempre + positivo'', que a través de la venta de camisetas con su famoso lema espera recaudar dinero para la investigación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

En el documental que acompaña a la campaña, que pretende ''unir deporte y ciencia frente al cáncer'', Van Gaal muestra su lado más personal al recordar que siempre ha estado familiarizado con la muerte y el cáncer al perder a su padre con once años, su mujer con 39 y varios de sus ocho hermanos de pequeños por enfermedades genéticas.

"Hacen falta recursos"

"Necesitamos recursos para poder seguir investigando en centros como el que dirige María, que es como disputar y ganar la Champions. Son los mejores. Yo he entrenado a muchos equipos y me he enfrentado a muchos rivales. El más duro, sin duda, el cáncer", confesó. María Blasco, directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológica (CNIO), declaró que poder "compartir equipo" con una persona como Louis Van Gaal es "un sueño".

"Tenemos amigos neerlandeses que también se dedican a esto y compartimos conocimientos. El CNIO y el centro de investigaciones oncológicas de Países Bajos somos instituciones hermanas y competimos. Siempre estamos primero y segundo a nivel mundial", confesó la directora del CNIO, institución que maneja unos cuarenta y cuatro millones de euros de presupuesto para investigación.

La campaña, impulsada por el documental realizado por Morena Films, cuenta también con la colaboración de la marca de ropa El Ganso y espera recaudar la totalidad del dinero recaudado para el CNIO a través de la venta de camisetas y sudaderas con el lema 'Siempre + positivo'.