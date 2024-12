La vergüenza de los Lakers, desde su entrenador hasta 'Magic' Johnson

Los Angeles Lakers no levantan cabeza. Si ya llevaban una racha negativa, incluidas algunas anotaciones inusualmente bajas para el torneo, esta vez el asunto fue demasiado lejos. El cuadro angelino fue aplastado por los Miami Heat (134-93) y provocó la vergüenza de técnicos, aficionados y hasta antiguas leyendas del baloncesto.

El propio entrenador del equipo, JJ Redick, quitó cualquier paño caliente a la abultada derrota: "Estoy avergonzado. Todos estamos avergonzados. No ha sido un partido en el que piense que hemos tenido la lucha y el profesionalismo adecuados", explicó tras el encuentro. Además, tampoco quiso culpar a nadie que no fuese él mismo: "Soy el responsable de esto. No tengo la sensación de que estemos juntos en este momento", comentó.

Pero no solo dentro de los Lakers había esa sensación de bochorno. El legendario base 'Magic' Johnson estaba viendo el partido y no se pudo callar ante lo que estaba presenciando en su cuenta de X, antes Twitter: "Me siento avergonzado por los Lakers. Van perdiendo 105-72 al final del tercer cuarto", escribió el mítico ex jugador. A lo que, por cierto, muchos usuarios le respondieron pidiéndole encarecidamente que comprase la franquicia a través de su grupo inversor.

La única nota 'positiva' del partido fue el desempeño de un LeBron James que estuvo prácticamente solo todo el tiempo. Firmó 29 puntos y se coloca como el séptimo mejor triplista de la historia de la NBA, superando a Kyle Korver, con 2.541 tiros anotados desde la línea de tres. Eso sí, se antoja complicado que llegue a los más de 3.800 que firma Stephen Curry, el máximo artillero de siempre del torneo americano.