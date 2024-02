Verstappen alucina con el modelo del nuevo coche futurista

Verstappen está en uno de sus mejores momentos. El piloto tenía el mejor coche de la historia el año pasado y lo aprovechó con 21 victorias en 22 grandes premios. Pero siempre quiere más. “Estoy contento con la dirección que han tomado, vi los dibujos en Abu Dhabi, en la última carrera, y me sorprendió bastante, era muy diferente. No han sido nada conservadores. Teníamos un gran paquete, pero trataron de ser innovadores para hacerlo mejor. El tiempo dirá si es realmente bueno, pero por lo que veo en el equipo están todos contentos con lo que se ve en el túnel de viento”, dijo.

"Creo que es agresividad controlada. Todos están contentos así que no parece un interrogante, no veo que no estén seguros”, matizó. “Es estilo Red Bull”, matiza sobre las similitudes con el Mercedes W14 y aquellos pontones que el equipo de diseño de Brackley se vio obligado a desechar", afirmó.

“El diseño se basa en las prestaciones y en lo que vemos a través de nuestras herramientas de simulación. El coche es muy diferente en ciertas áreas, pero el cronómetro dirá. En el mundo virtual, no nos habríamos comprometido con un diseño si no sintiéramos que es mejor. Hay ganancias marginales en todas las áreas”, dijo.

"Niego las alegaciones que se han hecho. Pero estoy en un proceso y lo respeto. Claro que ha sido una distracción, pero el equipo está unido en esto. Somos un equipo, un grupo y los accionistas son un apoyo para el equipo", zanjó.