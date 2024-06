Verstappen “frena” a los McLaren

Este fin de semana el calendario de la F1 continúa su segundo de los tres Grandes Premios consecutivos del mes de junio y julio y lo hace con programa doble en Austria, con carrera sprint y carrera larga. De nuevo, Verstappen y los McLaren fueron los protagonistas de una prueba que tuvo cierta emoción en los primeros giros y que poco después volvió a ser un bodrio que los organizadores de la Fórmula 1 todavía no han sabido solucionar. En la salida, Verstappen no falló, pero no contó con la tremenda agresividad de Norris y Piastri.

En primer lugar, el inglés le atacó a lo bestia. El de Red Bull tuvo que defenderse y esforzarse mucho, y como es habitual, el neerlandés demostró que no sólo es cuestión de coche, sino también de manos. Norris le superó y en la siguiente curva le devolvió la acción. Algo que aprovechó Piastri para hacerse con el segundo puesto y afrontar la misión de inquietar al líder. Sin embargo, ya no fue posible. Piastri no fue capaz de poner nervioso a Verstappen como sí lo hizo su compañero Norris. A la quinta vuelta se acabó la carrera. Ya no hubo lucha y los pilotos pensaron más en llevar el coche sano y salvo a boxes porque en apenas unas horas comienza la clasificación del Gran Premio para la carrera del domingo.

Austria F1 GP Auto Racing ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Verstappen venció por delante de Piastri, Norris, Russell y Sainz. El madrileño arrancó quinto, protagonizó un gran adelantamiento a Russell y poco después lo perdió tras ser superado por el de Mercedes. Por detrás terminaron Hamilton y Leclerc.

El que se “borró” de la carrera sprint fue Fernando Alonso. Entre que el Aston Martin “no va” (aunque su compañero Stroll acabó 10º) y que considera inútil, en sus circunstancias, este tipo de carrera en la que es complicado sumar puntos, el asturiano terminó 16º.

La clasificación arrancará a las 16:00h.