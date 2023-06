Verstappen, "pole", no falla; Alonso, tercero

La previsión de tiempo que la compañía Meteo France ofrece a todos los equipos de Formula 1 no falló. Es más, acertó hasta el último detalle. La sesión de clasificación del Gran Premio de Canadá resultó muy intensa por la incertidumbre que generaba la llegada de la lluvia y su nivel de fuerza, que se fue incrementando por momentos. Por eso, los pilotos no debían dejar de rodar y acertar con el compuesto a elegir, que siempre estuvo en la frontera entre el más extremo y el intermedio. La pista estuvo muy complicada porque por momentos mejoraba ligeramente o minutos después empeoraba. Fue una lotería en la que unos acertaron y otros fallaron.

El que no lo hizo fue Max Verstappen, que marcó la “pole” y se defendió bien de la presión que le pusieron rivales como Alonso, que prácticamente fue el único que le inquietó. De hecho, otros como Leclerc y Pérez quedaron eliminados en la segunda ronda por no acertar con el neumático o encontrarse con pilotos doblados que les impidieron avanzar. Es decir, por no saber gestionar la situación caótica que provocó la lluvia.

Alonso marcó el segundo mejor tiempo en la Q3, pero Nico Hulkenberg, con el Haas, completó su vuelta rápida justo en el momento en el que el tiempo daba una pequeña tregua y le robaba la primera línea al asturiano, que finalmente partirá desde la tercera plaza.

La cuarta posición fue para Hamilton por delante de Russell, Ocon, Norris y Sainz, que fue octavo, pero se enfrenta a una posible sanción de tres posiciones por molestar a Gasly en vuelta lanzada.

Mañana la carrera se espera en condiciones de seco, por lo que el escenario no tendrá nada que ver con lo vivido hoy. Alonso tiene al alcance el podio si es capaz de defenderse de los Mercedes, que el viernes sobre condiciones de seco se mostraron muy rápidos. El Gran Premio arrancará a las 20:00h.