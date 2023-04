«Ves a los jugadores del Real Madrid cuando salen y parecemos júniors»

El Partizán llevaba ocho años sin disputar la Euroliga y en su regreso a la élite además de colarse entre los mejores lidera el ranking de asistencia de público. La media de seguidores en el Stark Arena roza los 18.000. A eso y mucho más se va a enfrentar el Madrid en una serie que arranca en el WiZink Center. El director general del Partizán es Zoran Savic, exjugador de Jugoplastika, Real Madrid o Barça entre otros. Tres Euroligas le contemplan. Su entrenador, Zeljko Obradovic, ha ganado nueve. «Esto es una locura –cuenta Savic desde Belgrado–. En los últimos partidos nos han llegado a pedir 40.000 entradas. Desde que estoy en baloncesto no he visto un interés como el que estamos viviendo. Somos el único equipo del mundo que tiene cinco o diez veces más aficionados en su sección de baloncesto que en la de fútbol. Normalmente el fútbol es el motor de cada club, pero con nosotros es al revés. Al fútbol van 2.000. Para ver al Madrid hay entradas de 400 euros al lado del banquillo. Otras valen 300, 250... son caras para España, no solo para Serbia».

La estrella del club no es un jugador, es el técnico. Zeljko Obradovic regresó a casa en 2021 y... «Él no se mueve por el dinero. Tiene al Partizán en el corazón porque es su club de toda la vida, ganó su primer título europeo aquí –1992 ante el Joventut con el triple de Djordjevic– y tenía ganas de volver después de superar el covid. Para mí fue una sorpresa que Zeljko llegara a un club con muchos problemas, con una plantilla que no sabías por dónde empezar... él lo ha cambiado todo. Con Zeljko es un proyecto serio. Él está con más ganas que nunca. He trabajado con él en la selección y en el Real Madrid y ahora mismo tiene más energía y ganas que antes. Está disfrutando. Ha estado casi 30 años fuera del país y hace cosas que no podía hacer. Se ve con los amigos, come o cena con ellos, comparte la vida... está disfrutando de cosas que no hacía en Atenas o Estambul», asegura Savic.

Detrás de Obradovic y su balance de 20 victorias y una derrota en los playoffs de la Euroliga, hay un equipo muy sólido que solventó, «por culpa de las lesiones», un mal arranque de temporada. «De los últimos 21 partidos de Euroliga, hemos ganado 16. En los momentos importantes hemos demostrado que somos un equipo serio. Empezamos 0-3 y remontamos con muchas victorias lejos de Belgrado. El partido en que cambia todo creo que fue la victoria contra Estrella Roja en su casa. El ambiente, el odio entre las aficiones... vimos que ganando allí podíamos ganar en cualquier sitio. Somos un equipo que está para grandes citas», revela Savic.

Ese equipo tiene varios nombres propios: Nunnally, Punter, Exum, Papapetrou, Leday, Lessort... «Nuestros jugadores están disfrutando un momento histórico que a lo mejor no vuelve a repetirse. La gente los para por la calle; reciben mensajes; nos piden entradas de otros países que nunca había venido a ver a Partizán... somos un club de todos no como otros equipos de estas tierras. En el equipo hay ortodoxos, musulmanes, judíos, católicos... tenemos de todo y la gente lo acepta con normalidad. Nuestro capitán es Punter, un americano, que es un tío muy tímido y de pronto coge el micrófono y se pone a cantar con 20.000 personas como Lessort, que es muy cercano a la gente».

¿Y el Madrid? «Nos puede hacer daño en cualquier posición. Llull ha decidido más partidos él solo que el 90 por ciento de los jugadores de la Euroliga juntos. Le recuerdo siempre con tiros de último segundo desde su cancha, contra el tablero, desde cualquier sitio... Rudy, el Chacho son jugadores que han hecho historia porque no solo eran los mejores jugadores españoles es que eran los mejores de Europa. Ahora está Deck, que está mejor que cuando volvió de la NBA y para mí es uno de los mejores treses de Europa; Yabusele está bien y no jugó en los dos partidos contra nosotros; Musa tiene muchísimo talento; Hezonja también; Hanga es un jugador con mucha experiencia; Tavares es enorme, un jugador como no tiene nadie... Nosotros corremos bien, leemos bien las situaciones en ataque, nuestros pívots son más rápidos y podemos hacer daño tirando de fuera y jugando como equipo. Pero ves al Madrid y a Partizán cuando salen a calentar y nosotros parecemos un equipo de júniors por la altura. Son muy grandes», comenta Savic.